«Впервые в мире»: неясные стрельбы электромагнитной пушки Японии по судну-мишени

Источник изображения: topwar.ru

По сравнению с существующими артсистемами, электромагнитный рельсотрон обладает рядом преимуществ: прежде всего он не требует взрывчатых веществ, хранение которых всегда затруднительно, особенно на борту корабля, и может поражать цели на значительно больших расстояниях (до 200 км) и при этом обходится дешевле ракеты, при условии, однако, точного наведения снаряда.

Принцип действия электромагнитного рельсотрона заключается в сочетании магнитного поля с импульсным током высокой интенсивности между двумя токопроводящими рельсами. Снаряд, помещенный между ними, получает мощное ускорение благодаря силе Лапласа и достигает 5 Махов.

Источник изображения: topwar.ru

В 2000-х годах ВМС США начали разработку такого оружия, был создан «управляемый высокоскоростной снаряд» (HVP), однако этот проект был свёрнут из-за нехватки финансирования. Китай реализует аналогичный проект: в 2018 году была запечатлена предполагаемая электромагнитная пушка, установленная на носу десантного корабля. Но с тех пор состояние этой программы неизвестно.

В Европе франко-немецкий институт ISL в 2024 году разработал прототип рельсотрона, способного, как утверждается, запускать снаряды со скоростью до 3000 м/с (8,7 Маха). Однако испытания ещё предстоит провести.

На этом фоне лидирующие позиции в данной области, похоже, могла занять Япония. Как на днях сообщило Минобороны страны, с июня по начало июля состоялись морские испытания электромагнитного рельсотрона, в ходе которых с борта экспериментального корабля JS Asuka были «успешно выполнены стрельбы» по судну-мишени (видимо, списанному буксиру) с дальней дистанции.

Источник изображения: topwar.ru

Это первый [в мире] случай успешного применения корабельного электромагнитного рельсотрона против корабля

- заявили в военном ведомстве.

Однако видеозапись стрельб не была опубликована – демонстрируются лишь фотографии, причём на них судно-мишень запечатлено под прицелом и не имеет видимых повреждений. В связи с этим выглядит неясным финал этих испытаний.

По итогам предыдущих испытаний рельсотрон, как утверждают военные, продемонстрировал способность запускать 40-мм снаряды массой 320 граммов со скоростью 2230 м/с (6,5 Маха), расходуя при этом 5 МДж. Одним из направлений разработки является снижение энергопотребления.

