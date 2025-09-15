Войти
ТАСС

"Прогресс" с установкой для синтеза полупроводников и скафандром причалил к МКС

© Софья Сандурская/ ТАСС
Полет корабля до станции занял порядка 50 часов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32", запущенный с Байконура, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогрессом" стартовала в 18:54 мск 11 сентября с площадки №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Полет корабля до станции занял порядка 50 часов.

"Прогресс" доставил к орбитальной лаборатории более 2,5 тонны грузов, включая новый скафандр "Орлан-МКС" №7 и уникальную установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе.

Установка была разработана Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН - работы с ней будут проводиться в рамках проекта "Экран-М", призванного использовать преимущества космического вакуума для создания высокочистых полупроводников. В институте отметили, что других подобных исследовательских программ в мире не существует.

Кроме того, на станцию отправится пища для экипажа - как рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовике в космос отправятся порядка 17 кг свежих фруктов и овощей, в том числе 5 кг грейпфрутов и полкило чеснока, а также сублимированная пища, консервы, напитки, соусы и приправы, в том числе два вида кетчупа - шашлычный и лечо.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты. 

