Россия только что признала то, что Украина пытается донести до Трампа уже несколько месяцев: мирные переговоры застопорились (CNN, США)

Песков: мирные переговоры России и Украины поставлены на паузу

Дарья Тарасова-Маркина

Лорен Кент

В пятницу Кремль заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной “скорее поставлены на паузу”, чем активны, подтвердив то, о чем Украина предупреждает уже несколько месяцев: дипломатия застопорилась, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

“Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга. — Нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс по Украине даст молниеносные результаты.

“Хочу напомнить слова Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени”, — сказал Песков, добавив, что Россия “сохраняет готовность к украинскому урегулированию”.

Ранее Украина неоднократно предупреждала, что Россия в действительности не заинтересована в мире, и обвиняла президента Владимира Путина в том, что он посредством переговоров лишь пытается выиграть время для своей экономики и военной кампании.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в пятницу, что “необходимо сделать все возможное, чтобы лишить военную машину России средств”, поблагодарив при этом Великобританию за новый пакет санкций, направленных против “теневого флота” нефтяных танкеров Москвы и военных поставок. Япония в пятницу также ввела дополнительные санкции против российских компаний, присоединившись к странам, которые ввели “потолок” цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы Кремля.

“Это единственный способ остановить Россию и положить конец этому конфликту”, — добавил Зеленский.

Попытки администрации Трампа заключить мирное соглашение и наладить прямые переговоры с Путиным пока ни к чему существенному не привели.

Россия продолжает наращивать атаки на Украину, несмотря на встречу Путина с Трампом на Аляске, где его ждал радушный прием от официальных лиц США.

В минувшую среду напряженность вышла на новый уровень, когда истребители НАТО были подняты в воздух на перехват российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши (принадлежность БПЛА не доказана. — Прим. ИноСМИ).

В минувшие выходные Россия предприняла крупнейшую в истории воздушную атаку на Украину, после чего глава администрации Зеленского Андрей Ермак подтвердил давнее убеждение Киева: “Путин понимает только силу и прекращать этот конфликт не намерен… Давление на Россию должно продолжаться”.

Терпение Трампа “на исходе”

В пятницу Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина “на исходе”. Он в очередной раз пригрозил России “очень болезненным ударом” в виде второго этапа санкций, однако сроков введения дополнительных мер не назвал.

Представители администрации ранее сообщили CNN, что президент всё больше разочаровывается тем, что мирные переговоры забуксовали. В то же время на Трампа всё сильнее давит Сенат, требуя от него более решительных санкций.

“Мне кажется, что Россия разводит нас, как дурачков”, — заявил ранее на этой неделе сенатор от Северной Каролины и сопредседатель наблюдательной группы Сената по НАТО Том Тиллис.

“Путин получил всё, чего мог желать: личный контакт с президентом и торжественный прием, а три недели спустя перед ним раскатал красную дорожку Си Цзиньпин, и ему жал руку Ким Чен Ын”, — сказал Тиллис, добавив, что российский лидер “водит нас за нос”.

Старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Эмили Феррис сказала, что признание того, что мирные переговоры “поставлены на паузу”, — хоть и новая для Кремля формулировка, но вписывается в прежнюю риторику. По словам Феррис, Россия пытается выставить Украину несговорчивой и неуступчивой стороной.

“И после саммита на Аляске мы по-прежнему наблюдаем максималистские требования Москвы насчет территорий, которым Украина едва ли уступит, а американцы едва ли одобрят, — сказала она CNN. — У России в принципе нет реальной причины усаживаться за стол переговоров”.

“Полагаю, русские как бы прощупывают, как далеко они могут зайти в отношениях с американцами, — добавила Феррис. — Они не совсем себе представляют, чтó именно спровоцирует изнурительные санкции против России, потому что это чуть ли не последняя “дубинка” в арсенале американцев”.

Кремль, тем временем, также обвиняет Европу в том, что она чинит препоны миру. При этом Москва решительно отвергла предложение европейских союзников Киева об отправке на Украину миротворческих сил после соглашения о прекращении огня. Российские официальные лица неоднократно отвергали военное присутствие стран НАТО на украинской территории.

Песков в пятницу также выступил в защиту совместных российско-белорусских военных учений под названием “Запад-2025”. Представитель Кремля заявил, что опасения по поводу учений вызваны “откровенно враждебной позицией Западной Европы по отношению к нам” и “эмоциональной перегрузкой”.

Материалы для статьи подготовили Дарья Тарасова-Маркина, Бетси Кляйн и Элайна Трин.