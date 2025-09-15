Войти
Баканов: в НКЦ будут производить спутники частных компаний

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что условия работы в Национальном космическом центре соответствуют мировым стандартам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты, работающие в новом Национальном космическом центре (НКЦ), будут производить спутники, в том числе частных компаний. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"У нас за спиной находится несколько "клавиш", где будет производство, включая частные космические компании", - сказал он в НКЦ, который в 13 сентябпя посетил президент РФ Владимир Путин.

Баканов подчеркнул, что условия работы в НКЦ соответствуют мировым стандартам.

Национальный космический центр открылся в Москве. Комплекс зданий площадью 276 тыс. кв. м является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский Парк, и совместным проектом правительства Москвы и Роскосмоса. По словам Баканова, в новом НКЦ будут размещены центры управления всей орбитальной группировкой РФ - аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также лаборатории, которые будут проектировать новую космическую технику, в том числе с применением технологий ИИ. 

  Страны
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
