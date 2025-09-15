Баканов: в НКЦ переедут 35 предприятий космической отрасли

Сотрудник в цехе сборки семейства ракет-носителей "Ангара" на территории Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.

Президент Владимир Путин открыл Национальный космический центр 13 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 30 предприятий российской ракетно-космической отрасли, базирующихся в Москве, переместят свое производство в новый Национальный космический центр (НКЦ), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"У нас появилась единая площадка, где 35 предприятий в Москве будут локализованы в одном месте", - сказал Баканов в НКЦ, который 13 сентября посетил президент РФ Владимир Путин.

Национальный космический центр открылся 13 сентября в Москве. Комплекс зданий площадью 276 тыс. кв. м является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский Парк, и совместным проектом правительства Москвы и Роскосмоса. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, в новом НКЦ будут размещены центры управления всей орбитальной группировкой РФ - аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также новые лаборатории, которые будут проектировать новую космическую технику, в том числе с применением технологий ИИ.