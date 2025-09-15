Войти
Баканов: с Плесецка запустили спутник системы ГЛОНАСС

Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

По словам главы Роскосмоса, другой запуск прошел на Байконуре, оба успешные

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спутник, запущенный с космодрома Плесецка 13 сентября утром, был аппаратом Российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"У нас за последние два дня состоялось два космических запуска. Один - с Байконура и один - с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник ГЛОНАСС", - сказал Баканов в новом Национальном космическом центре, который посетил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пуске с космодрома Плесецк ракеты "Союз-2.1б" со спутником в интересах военного ведомства. 

