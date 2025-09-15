Войти
«Решаем проблему с отходами на корню»: Британия утилизирует истребители Typhoon

642
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После того, как Британия передала флоту два авианосца типа Queen Elizabeth, «лучшие умы» страны усиленно трудились над запуском новой грандиозной программы военного развития, которой в итоге оказался проект разработки боевого самолёта шестого поколения Tempest.

Его ввод в эксплуатацию ожидается в 2035 году. Но уже сейчас значительная часть истребительного парка страны находится в удручающем техническом состоянии, несмотря на низкий уровень налёта. Так, Eurofighter Typhoon Tranche 1 (то есть первых серий) рассчитаны на 6 тыс. ч налёта, но в среднем достигли отметки лишь в примерно 2,5 тыс. ч. Значит, их низкая боеготовность говорит о неадекватном обслуживании машин.

Как бы то ни было, командование приняло решение постепенно списывать самолёты Typhoon – основу боевой авиации Британии. На днях в Минобороны пояснили, что Typhoon Tranche 1 будут полностью выведены из эксплуатации в 2027 году (сейчас на вооружении осталось 4 экземпляра); Tranche 2 – в 2040 году (в настоящее время служит 67 бортов); Tranche 3 – в 2040 году (числится 40 самолётов). При этом списываемые машины идут «под нож». Как выяснилось, по состоянию на 1 июля 2025 года 26 из 30 единиц Typhoon Tranche 1 уже утилизированы.

Отдельные парламентарии в 2023 году предлагали сохранить Typhoon в резерве для ВВС страны или «союзников», таких, как Украина. Однако военное ведомство отклонило эту идею из-за высоких затрат на хранение и обслуживание. Использованный ресурс ни одного из списанных истребителей не превышал 60%. С выведенных из строя самолётов было снято оборудование, которое пригодится ещё состоящим на вооружении бортам, а фюзеляжи отправлены на металлолом.

Проблема отходов обостряется. Мы предлагаем по-настоящему цикличный вариант их повторного использования, решая эту проблему на корню

- заявила компания-подрядчик Uplift360, участвующая в утилизации Typhoon.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
EF-2000
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
