Путин угрожает Западу: Россия начинает военные учения "Запад" с применением ракет "Орешник" после запуска дронов для проверки слабых мест НАТО. Опасения по поводу вторжения в Европу растут (Daily Mail, Великобритания)

Daily Mail: на учениях Россия и Белоруссия отработают применение ракет "Орешник"

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2025" окончательно добили поляков, еще не оправившихся от налета якобы российских дронов, пишет Daily Mail. Натовские соседи Союзного государства бросились закрывать границы и обвинять Москву во всех тяжких. Особенно их напугали тренировки по нанесению ядерного удара легендарной ракетой "Орешник".

Джеймс Кларк Рейнольдс

В пятницу Россия и Белоруссия начали крупные совместные военные учения. При этом Европа еще находится в состоянии повышенной готовности из-за беспрецедентного налета БПЛА на этой неделе.

Учения "Запад 2025" будут проходить в России и Белоруссии, на границе с восточным флангом НАТО, с пятницы по вторник, 16 сентября. В министерстве обороны России заявили, что учения будут проходить на территории России, а также в Балтийском и Баренцевом морях.

Военные будут отрабатывать "планирование использования" ядерного оружия и новых баллистических ракет "Орешник" с ядерным потенциалом, которые Москва пообещала разместить в Белоруссии.

Это происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что его терпение по отношению к Владимиру Путину "быстро заканчивается". Президент США намекал на жесткие санкции в связи с конфликтом на Украине.

Поляки о реакции США на "дроновую атаку": "Молчат, потому что знают, что их запустила не Россия"

В среду российские беспилотники (принадлежность БПЛА не доказана. — Прим. ИноСМИ) оказались в воздушном пространстве Польши. Это усилило давние опасения того, что военные действия на Украине могут спровоцировать более широкий конфликт.

Российские военные заявили, что цели в Польше не планировались, а в Белоруссии предположили, что беспилотники отклонились от курса. Но европейские лидеры охарактеризовали это как преднамеренную провокацию, вынудившую союзников по НАТО впервые столкнуться с потенциальной угрозой в своем воздушном пространстве.

Аналитики предупредили, что Россия может проверять готовность НАТО к потенциальному конфликту в преддверии давно запланированных учений. Польша, Литва и Латвия, в свою очередь, усилили меры безопасности, причем в Польше на этой неделе было принято решение о полном закрытии границы с Белоруссией на время учений.

Европейские союзники опасаются, что учения могут служить репетицией вторжения в Европу. В ходе учений 2021 года было замечено значительное наращивание сил, которые через несколько месяцев были использованы для нападения на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о предстоящих "критически важных днях", отправив 40 000 военнослужащих к границам страны и распорядившись установить колючую проволоку и баррикады на дорогах.

После того как Польша и ее союзники в среду утром подняли по тревоге истребители, чтобы сбить беспилотники в польском воздушном пространстве, он заявил, что страна ближе к "открытому конфликту", чем когда-либо со времен Второй мировой войны. По словам Туска, учения предназначены для моделирования оккупации Сувалкского коридора, который считается уязвимым местом для НАТО.

В прошлом Россия использовала учения для моделирования ядерного удара по Варшаве, а в этом году планирует отработать применение своей новой ракеты с ядерной боеголовкой на границе НАТО.

В учениях "Запад-2021", которые стали прелюдией к началу боевых действий на Украине, принимали участие предварительно 12 800 военнослужащих; по данным российских властей, в итоге их число приблизилось к 200 000. В этом году Кремль сгладил озабоченность. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг заявил, что учения "плановые" и "не направлены против кого-либо".

Аналитики ожидают, что Россия использует учения и налет дронов, чтобы проверить готовность и решимость НАТО. В альянсе заявили, что также будут внимательно следить за Россией. Глава оборонного ведомства Германии Карстен Бройер заявил, что НАТО будет "начеку" перед учениями, а глава НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия быстро перевооружается.

Военный эксперт CNN Portugal генерал-майор Агостиньо Коста сказал: "Эти учения — сигнал о том, что, как они заявляли, в случае необходимости они будут эскалировать конфликт до ядерного уровня". Он добавил: "Самая большая проблема Европы в том, что она не воспринимает Кремль всерьез, и это опасно, потому что он пересекает одну красную черту за другой. Но в тот день, когда будет пересечена последняя черта, времени уже не останется".

Учения ожидались в течение нескольких месяцев, а их подготовка длилась несколько лет. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил в апреле, что Польша готовилась к учениям в течение многих месяцев. Учения этого года омрачены боевыми действиями на Украине и обвинениями Польши в том, что Россия намеренно запустила БПЛА в ее воздушное пространство в ночь со вторника на среду.

В пятницу Трамп выразил разочарование отказом Путина прекратить конфликт на Украине, одновременно предложив Киеву пойти на компромисс. "Время быстро истекает, но танго танцуют двое", — сказал Трамп в программе Fox and Friends, когда его спросили, не исчерпано ли его терпение в связи с продолжающимся конфликтом. "Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать, (Владимир) Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин — большой вопрос. Нам придется действовать очень, очень решительно".

"Цели учений — улучшить навыки командиров и штабов, уровень сотрудничества и полевую подготовку региональных и коалиционных групп войск", — сообщили в Telegram-аккаунте Министерства обороны России. На первом этапе войска будут имитировать отражение нападения на Россию и Белоруссию, альянс которых известен как Союзное государство. Второй этап будет посвящен "восстановлению территориальной целостности Союзного государства и разгрому противника, в том числе с участием коалиционных сил дружественных государств", сообщили в Министерстве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что учения, в том числе вблизи польской границы, не направлены против какой-либо другой страны. Однако инцидент с беспилотниками над Польшей на этой неделе был воспринят на Западе как тревожный сигнал для НАТО и проверка его реакции. Западные страны назвали это преднамеренной провокацией со стороны России, что Москва отрицает.

Высокопоставленный российский дипломат в Польше заявил, что беспилотники прилетели со стороны Украины. Министерство обороны России сообщило, что беспилотники нанесли удар по целям на западе Украины, а поражать какие-либо цели в Польше не планировалось.

Трамп заявил, что падение российских беспилотников в Польше могло быть ошибкой. "Я недоволен этой ситуацией, но надеюсь, что она скоро закончится", — сказал Трамп журналистам перед тем, как сесть в вертолет Marine One в четверг.

Однако Польша и некоторые другие союзники в Европе настаивают, что это не было случайностью. В пятницу польский премьер-министр Туск отверг предположение Трампа о том, что вторжение около 20 российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть ошибкой. "Мы бы тоже хотели, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем", — заявил Туск в X.

Зеленский предупредил, что нарушение воздушного пространства является "опасным прецедентом" для Европы, заявив, что это "не случайность".

Уходящий в отставку министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил сегодня, что вызовет российского посла. По его словам, эти события были преднамеренной стратегией, направленной на запугивание и проверку союзников по НАТО. В эфире радиостанции France Inter Барро сказал: "Случайность это или нет, но это было недопустимо". Франция направит три истребителя Rafale, чтобы помочь Польше защитить свое воздушное пространство, объявил в четверг вечером президент Эммануэль Макрон.

Инцидент с дронами над Польшей на этой неделе был воспринят Западом как тревожный сигнал для НАТО и проверка его реакции. Западные страны назвали это преднамеренной провокацией со стороны России, что Москва отрицает. С точки зрения НАТО, "проверка" прошла успешно. Без поддержки США европейские страны быстро подняли по тревоге истребители для помощи Польше.

Еще до инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал предстоящие учения "Запад" как "очень агрессивные" и объявил, что Польша закроет границу с Белоруссией в полночь в четверг. Министр внутренних дел Марцин Кервински заявил: "Это решение о закрытии границы является ответом на очень конкретные агрессивные военные учения против Польши, которые начинаются в Белоруссии. Мы делаем это для безопасности наших граждан. Россия в последние дни и на протяжении многих лет ведет себя агрессивно по отношению к Польше... и ко всему цивилизованному миру".

Белоруссия также граничит с членами НАТО Литвой и Латвией. В Литве заявили, что защищают границы из-за военных учений. Литва и Латвия также объявили о частичном закрытии воздушного пространства.

Обычно проводимые каждые четыре года, учения "Запад-2025" являются первыми за время конфликта на Украине и продлятся до 16 сентября. Москва направила около 200 000 военнослужащих на аналогичные учения в 2021 году, всего за несколько месяцев до начала наступления на Украину. Однако ожидается, что в этом году учения "Запад" будут гораздо меньшего масштаба, поскольку сотни тысяч российских военнослужащих находятся на Украине.

В январе в Белоруссии заявили, что в учениях примут участие 13 000 военнослужащих, но в мае сообщили, что их число будет сокращено примерно вдвое. Там также заявили, что в этом году пригласят наблюдателей, в том числе из стран НАТО. Тем не менее, размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии подняло учения на новый уровень.

Европа уговорила Трампа "ударить по России побольнее". Но есть одно условие

В августе в Минске заявили, что в учениях будет задействована новая экспериментальная ракета российского производства с ядерной боеголовкой, получившая название "Орешник", а также будут проводиться тренировки по нанесению ядерного удара.

Московский военный аналитик Александр Храмчихин заявил, что значение учений преувеличивается, назвав их "просто демонстрацией" без "особого значения". Он сказал, что подобные учения проводятся в это время каждый год, поочередно в разных частях России, и ранее включали ядерные симуляции.

Однако Василий Кашин, военный аналитик и член связанного с Кремлем Российского совета по международным делам, заявил, что учения являются "как демонстрацией, так и реальной боевой подготовкой". "Мы должны быть готовы защитить Белоруссию, если это будет необходимо", — сказал он, отметив, что Польша и ее союзники планируют провести собственные учения в течение сентября. Кашин добавил, что практика одновременных учений России и восточных членов НАТО, вероятно, сохранится, "так же как и во время холодной войны".