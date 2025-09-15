NASA решило с помощью вертолётов тренировать будущую посадку астронавтов на Луну

Источник изображения: topwar.ru

NASA ищет разнообразные варианты для подготовки астронавтов к новому покорению Луны. Тесты идут в рамках программы «Артемида», по итогам которой экипаж должен будет высадиться на естественный спутник Земли. Произойдёт это спустя примерно 54 года с момента последней пилотируемой лунной миссии.

Для проведения «базовой» подготовки новой группы «лунных» астронавтов NASA сертифицировало специальный курс в горах штата Колорадо. Причём подготовка к посадке лунного модуля для астронавтов проводится с помощью вертолётов. Сами астронавты называют это «интересным решением».

А так программу комментирует пресс-служба американского аэрокосмического управления:

Горы на севере Колорадо создают визуальные иллюзии и условия для полётов, схожие с условиями на Луне. Мы в сотрудничестве с Национальной гвардией Колорадо на высокогорном авиационном полигоне недалеко от Гипса, штат Колорадо, разработали базовый курс лётной подготовки.

Пилоты вертолётов должны работать по определённой программе, чтобы в процессе подготовки «имелась возможность координировать свои действия и общаться, разрешая возникающие проблемы».

Замдиректора по лётным операциям Космического центра им.Линдона Джонсона Пол Фелкер заявил о том, что особое внимание в процессе подготовки уделяется стрессоустойчивости.

Пилотируют вертолёты сами астронавты. Соответствующую сертификацию прошли Марк Ванде Хей и Мэтью Доминик. Как заявляют в NASA, эти астронавты в рамках программы управляют вертолётами по очереди, «в создаваемых условиях посадки близ Южного полюса Луны». Используются для тренировок в том числе и тяжёлые транспортные вертолёты CH-47 Chinook.

Острословы из числа конспирологов, комментируя такую программу подготовки, пишут, что «в конечном итоге зачем вообще лететь на Луну, если в Колорадо горы создают лунные визуальные иллюзии».

Ещё пара таких комментариев от скептиков:

Когда в этот раз пригласите Голливуд, не забудьте спилить ёлки на заднем плане.

Тренировать посадку космического модуля на вертолёте всё равно что отрабатывать выход в открытый космос на балконе.