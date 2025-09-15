Запуск "Союза МС-28" к МКС запланировали на 27 ноября

Флаги России и США на столе Центра управления полетами (ЦУП) в Королёве во время трансляции посадки транспортного пилотируемого корабля Союз МС-23. Экипаж корабля: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-28" планируют запустить к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур 27 ноября. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Старт - 27 ноября 2025 года", - следует из материалов, подготовленных госкорпорацией к приезду президента РФ Владимира Путина в Национальный космический центр.

По сообщению Роскосмоса от 7 февраля, в составе экипажа - космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.