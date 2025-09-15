Путин в НКЦ осмотрел космические аппараты и ситуационный центр

Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел космические аппараты и ситуационный центр в новом Национальном космическом центре (НКЦ) в Москве.

Глава государства осмотрел модель "Лунохода-2", который был запущен на Луну в 1973 году и отправил на Землю более 80 тысяч снимков, модель первого аппарата, который совершил посадку на Венере "Венера-7", а также спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-25", запущенного в 2024 году, на нем совершила свой полет в космос первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская.

Кроме того, глава государства осмотрел зал принятия решений Объединенного отраслевого информационного центра, который, как отметили в Роскосмосе, сможет выполнять дублирующие функции Центра управления полетов в Королеве.

По завершении официальных мероприятий сотрудники Роскосмоса, которые собрались в НКЦ, проводили Путина аплодисментами, а президент помахал им рукой.