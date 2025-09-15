Войти
ВС России начали использовать оптоволоконные БПЛА «Молния-2»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Российские войска начали использовать оптоволоконные БПЛА «Молния-2»

Вооруженные силы (ВС) России начали использовать оптоволоконные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Молния-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Боевая нагрузка такого дрона составляет до десяти килограммов. Помимо того, они могут нести на себе FPV-дроны.

«Это снизит вес боевой части и дальность полета, но позволит атаковать объекты в прифронтовой и приграничной зонах на расстоянии до 20 километров», — приводятся слова украинского эксперта по связи Флэша.

Ранее российский стрелок прикрытия в группе БПЛА с позывным Старый заявил, что за прошедшие полгода у Вооруженных сил Украины стало заметно больше дронов, в том числе управляемых с помощью оптоволокна. По его словам, сейчас практически все штурмовые подразделения украинской армии на передовой располагают прикрытием со стороны опытных операторов беспилотников.

