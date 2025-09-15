НАТО официально объявила о военной операции! Сенсационный ход в отношении России после атаки (Haber7, Турция)

Haber7: НАТО начинает операцию "Восточный страж" для сдерживания России

НАТО объявила о начале военной операции для защиты своего восточного фланга от России, пишет Haber7. Однако весь пар ушел в гудок: "вояки" признались, что военный контингент будет весьма ограниченным. Они ничего не смогут сделать с Россией, подсыпали соль на рану русофобам турецкие читатели.

Мухаммет Ариф Гюрели (Muhammet Arif Güreli)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с американским генералом Алексусом Гринкевичем заявил, что НАТО проведет новую военную операцию в Восточной Европе.

НАТО в ответ на нарушение российскими беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства Польши (принадлежность БПЛА России не доказана. — Прим. ИноСМИ) приняла решение начать новую военную операцию "Восточный страж" для укрепления обороны на восточном фланге Европы.

НАТО проведет военную операцию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на совместной пресс-конференции с американским генералом Алексусом Гринкевичем в штаб-квартире альянса в Брюсселе, отметил: "Мы как НАТО должны ясно заявить о своей решимости и способности защищать свою территорию, и именно для этого и предназначена операция “Восточный страж” (EasternSentry). Эта военная операция состоится в ближайшие дни, и в ней будут участвовать подразделения Дании, Франции, Великобритании, Германии, а также различных союзников".

Рютте не уточнил, какое количество дополнительных подразделений планируется развернуть в рамках новой операции в Восточной Европе, где НАТО уже имеет значительное военное присутствие, но заметил, что это количество будет ограничено.

В числе таких сил — два истребителя F-16 и фрегат от Дании, три истребителя Rafale от Франции, четыре истребителя Eurofighter от Германии.

"Безрассудно и неприемлемо"

Глава Североатлантического альянса также сообщил, что оценка нарушения Россией воздушного пространства Польши и стоящих за этим целей продолжается (оценку не провели, но Россию обвинили заранее. — Прим. ИноСМИ). В то время как преднамеренность действий России по-прежнему под вопросом, Рютте назвал их "безрассудными и неприемлемыми".

Американский генерал Гринкевич, в свою очередь, заявил, что "Восточный страж" будет гибкой и комплексной операцией на восточном фланге НАТО, простирающемся от стран Балтии на севере до Румынии и Болгарии на юге. Гринкевич подчеркнул, что операция предполагает не простое развертывание стационарных сил в определенном регионе, а более гибкий подход к обороне всего восточного фланга. Генерал также отметил: "Народ Польши и стран-союзников может чувствовать себя в безопасности благодаря нашему быстрому реагированию ранее на этой неделе и заявлению, которое мы сделали здесь сегодня".

Что произошло?

Российские (не доказано. — Прим. ИноСМИ) беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство Польши вечером в среду, 10 сентября. Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило: "Во время ночного нападения России на Украину российские БПЛА, неоднократно нарушившие воздушное пространство Польши, были сбиты".

В заявлении отмечалось: "Мы стали свидетелями беспрецедентного по масштабам нарушения нашего воздушного пространства. Это акт агрессии, угрожающий безопасности наших граждан".

В рамках миссии НАТО транспортный самолет-заправщик ВВС Нидерландов Airbus A330 и самолет AWACS ВВС Италии вылетели из Эйндховена и Эстонии соответственно и всю ночь патрулировали воздушное пространство Польши. Американский истребитель F-35 также, как сообщалось, выполнял патрулирование над аэропортом Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

В министерстве обороны России заявили, что целью БПЛА была не Польша, а Украина, и нарушение воздушного пространства не было преднамеренным (российское Минобороны не признало запуск БПЛА по территории Польши. — Прим. ИноСМИ). А премьер-министр Польши Дональд Туск отверг объяснения России, заявив: "Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. Мы это знаем".

Комментарии читателей Haber7

Каждый

Мы должны быть в стороне, это не наше дело. А причина — тысячи грузовиков с оружием, которые НАТО передала террористической организации против нашей страны. Пока это оружие остается у террористов, надо держаться подальше от НАТО.

Фатих

Надо же, а что будет с Газой? Значит, если ты христианин, тебе помогают...

Мустафа

Турция уже много лет находится под обстрелом со стороны врагов, поддерживаемых НАТО, и ни от кого ни слова.

Чанаккале

США могут пытаться подорвать отношения Турции с Россией. Нужно быть осторожными.

Гость

Они ничего не смогут сделать. За Россией — Китай и Северная Корея. Так что просто стреляют холостыми. Если разразится война, континента под названием "Европа" больше не будет.

Гость

Если будет война между Европой и США с одной стороны и Россией и Китаем с другой, это не моя война, я не пойду.

ИДЕЯ ХАКАНА

Даже если вспыхнет мировая война, единственными победителями будут евреи, которые продают оружие. Уничтожьте еврейские династии, продающие оружие по всему миру, и тогда на земном шаре воцарится спокойствие.

Гражданин

Когда речь идет о Турции, вы ничего не видите, не слышите и молчите, предатели...

Угур

Россия займет всю Европу. Турция должна продавать оружие России, предоставить ей ударные беспилотники. Мы не забыли об арсеналах, которые Европа передала Рабочей партии Курдистана.

я из коньи

Турция не должна участвовать в этой операции.

Гость

Как же быстро они отреагировали, когда дело коснулось их сородичей. Если бы речь шла о мусульманах, им было бы все равно.

Гость

НАТО защищает христиан и евреев.

Гость

Лицемерные псы, почему вы ни слова не говорите Израилю? Продолжай, Россия.

мехмет бей

Ни Россия не нападет на НАТО, ни НАТО — на Россию, всё очень просто.

Ящерица

Такие организации, как НАТО и ООН, полностью находятся под контролем США и сионистов... Почему Североатлантический альянс не защитил Турцию во время атак с юга?

Гражданин

Цель — через НАТО подорвать сближение Турции с Россией. Возможная война НАТО с Россией подразумевает и наше участие. Когда начинался российско-украинский конфликт, что говорила наша оппозиция? Мы якобы должны встать на сторону Украины. Эрдоган сохранил нейтралитет, а теперь против Турции разворачивается игра посредством НАТО. Проискам крестоносцев и сионистов никогда не будет конца.