Путин официально открыл в Москве новый Национальный космический центр

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин открыл в Москве новый Национальный космический центр (НКЦ), передает корр. ТАСС. Комплекс здания на западе столицы глава государства посетил в День города.

"Поздравляю всех, кто имеет прямое и косвенное отношение к нашей космической отрасли. Поздравляю с сегодняшним событием и желаю успехов", - сказал глава государства.

Церемония открытия прошла в ситуационном центре НКЦ. В ней приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, а также руководители предприятий ракетно-космической отрасли и космонавты Сергей Крикалев и Олег Кононенко.

Комплекс зданий НКЦ площадью является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский Парк. Это совместный проект правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос". Строительные работы велись с 2019 года.

Центральным элементом НКЦ стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м, напоминающая установленную на стартовом столе ракету. НКЦ занял 10-е место среди самых высоких зданий Москвы. Создание НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности - центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве. По предварительным оценкам, в Национальном космическом центре будет создано до 12 тыс. рабочих мест.

Строительство НКЦ стало одним из самых сложных инженерно-строительных проектов, реализованных в Москве за последние годы. Одновременно со строительством НКЦ правительство Москвы реализовало комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности будущего центра и района Филевский Парк в целом.