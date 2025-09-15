Баканов: Центр управления полетом РОС будет находиться в НКЦ

Это будет центр всей космонавтики Российской Федерации, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр управления полетом перспективной Российской орбитальной станции разместят в новом Национальном космическом центре (НКЦ). Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Это будет не просто офисное здание - это будет центр всей космонавтики Российской Федерации. Вот здесь, вот в этом зале, будет располагаться центр управления полетом Российской орбитальной станции, о которой вот как раз чуть ранее нам докладывал генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Евгеньевич Мальцев", - сказал Баканов.

Он добавил, что в новом НКЦ будут размещены центры управления всей орбитальной группировкой РФ - аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также новые лаборатории, которые будут проектировать новую космическую технику, в том числе с применением технологий ИИ.

Комплекс зданий Национального космического центра площадью 276 тыс. кв. м является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский Парк, и совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос".

Создание НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности - центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве. Всего в центр переедет 22 предприятия ракетно-космической отрасли РФ.