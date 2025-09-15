Войти
ТАСС

Крикалев: ЦПК и ЦУП не будут переводить в Национальный космический центр

636
0
0
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Александр Щербак/ТАСС

В Национальный космический центр переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) и Центр управления полетами ЦНИИмаш (ЦУП, головной институт Роскосмоса) не собираются переводить в новый Национальный космический центр (НКЦ). Об этом журналистам заявил замглавы госкорпорации по пилотируемой космонавтике Сергей Крикалев.

"[Это] нереально - какие-то разговоры были на начальном этапе, когда Рогозин говорил, что мы сюда соберем всех - и Центр управления [полетами], и Центр подготовки [космонавтов]", - сказал Крикалев в новом Национальном космическом центре, который посетил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что ключевую инфраструктуру ЦПК будет очень неудобно переносить на новую платформу. "Центрифугу, которая дорогостоящая, на хорошем фундаменте стоит, переносить сюда хлопотно. Бассейн, гидролабораторию переносить хлопотно", - добавил замглавы Роскосмоса.

"И ЦУП останется в Королеве, здесь будет некая система отображения информации. Управление и отображение - это разные вещи", - пояснил Крикалев.

Всего в НКЦ переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире