Крикалев: ЦПК и ЦУП не будут переводить в Национальный космический центр

В Национальный космический центр переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) и Центр управления полетами ЦНИИмаш (ЦУП, головной институт Роскосмоса) не собираются переводить в новый Национальный космический центр (НКЦ). Об этом журналистам заявил замглавы госкорпорации по пилотируемой космонавтике Сергей Крикалев.

"[Это] нереально - какие-то разговоры были на начальном этапе, когда Рогозин говорил, что мы сюда соберем всех - и Центр управления [полетами], и Центр подготовки [космонавтов]", - сказал Крикалев в новом Национальном космическом центре, который посетил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что ключевую инфраструктуру ЦПК будет очень неудобно переносить на новую платформу. "Центрифугу, которая дорогостоящая, на хорошем фундаменте стоит, переносить сюда хлопотно. Бассейн, гидролабораторию переносить хлопотно", - добавил замглавы Роскосмоса.

"И ЦУП останется в Королеве, здесь будет некая система отображения информации. Управление и отображение - это разные вещи", - пояснил Крикалев.

Всего в НКЦ переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли.