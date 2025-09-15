Войти
«Сильно опередила российский «Рефлекс»: новая ракета Akeron MBT 120 из Европы

Источник изображения: topwar.ru

Западная военно-техническая мысль фактически игнорировала разработку ракет, предназначенных для отстрела из орудийных стволов.

В порядке исключения в 1960-х годах была разработана 150-мм ПТУР MGM-51 Shillelagh для запуска из 152-мм нарезной пушки M81E1 танка M51 Sheridan. В 2020 году компания John Cockerill представила Falarick 105 – боеприпас с лазерным наведением, разработанный совместно с киевским КБ «Луч» и предназначенный для запуска из пушки Cockerill CV.

Вероятно, это единственные западные ракеты для отстрела из пушек, разработанные на сегодняшний день

- говорится в издании EDR On-Line.

Однако на состоявшейся на днях выставке DSEI 2025 (Лондон) европейский концерн MBDA представил новую ПТУР Akeron MBT 120.

По сравнению с ранее созданными системами, а также с российской ракетой 9К119 «Рефлекс» и украинской «Комбат» калибра 125 мм, использовавшимися в текущей войне, Akeron MBT 120 значительно опередила их

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Сильное преимущество нового изделия состоит в возможности работать не только в рамках прямой видимости, как перечисленные аналоги, но и за её пределами. По данным источников MBDA, на Украине дальность стрельбы ОБТ редко превышает 1,5 км. Новый продукт позволит существенно её увеличить.

Разработчик предполагает, что, к примеру, командный пункт, используя данные с БПЛА, выдаст целеуказание танку, который произведёт выстрел новой ПТУР. С корректировкой в ходе полёта она выйдет на цель, ИК-ГСН с электрооптическим преобразователем уловит сигнатуру вражеской техники, а алгоритмы автоматического распознавания целей на основе ИИ успешно идентифицируют противника, который будет в итоге уничтожен кумулятивной БЧ атакой сверху.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, пассивные средства обнаружения целей, использующиеся в новой ПТУР, позволяют ей обходить лазерные датчики вражеской техники, поэтому отреагировать смогут только КАЗ, которые оснащены радарами, способными обнаруживать приближающиеся угрозы в верхних секторах. Для противодействия им можно последовательно выпустить несколько ПТУР, в том числе с разных платформ, чтобы перегрузить защиту цели.

Akeron MBT 120, работая по принципу «выстрелил и забыл», позволяет боевой платформе покинуть огневую позицию сразу после того, как ракета выйдет из ствола. Это сильно отличается от вышеупомянутых ПТУР с лазерным наведением, которые нуждаются в сопровождении цели с танка в течение нескольких секунд.

Новая ПТУР идентична пушечным снарядам НАТО, имея диаметр 120 мм и длину 984 мм, поэтому её можно размещать в тех же стеллажах и автоматах заряжания танка, что и APFSDS (БОПС) и прочие 120-мм снаряды. Масса ракеты составляет около 20 кг, что сопоставимо с весом других боеприпасов.

Источник изображения: topwar.ru

Точных данных о максимальной скорости ПТУР предоставлено не было, но в MBDA заявили, что она будет «сверхзвуковой пониженной» («low supersonic» – термин, обозначающий скорость в диапазоне 1–1,5 Мах – примерно 1235–1845 км/ч на уровне моря). Максимальная дальность стрельбы также не разглашается, но, как указывается в издании, она может быть несколько выше, чем у БОПС.

Это снизит зависимость танковых подразделений от непрямой огневой поддержки артиллерии, так как они смогут самостоятельно поражать цели в глубине вражеских позиций

- заявляет автор.

Разработчик планирует начать демонстрационные стрельбы в течение года, после чего спустя год ввести Akeron MBT 120 в эксплуатацию.

