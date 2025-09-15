«Сильно опередила российский «Рефлекс»: новая ракета Akeron MBT 120 из Европы

Источник изображения: topwar.ru

Западная военно-техническая мысль фактически игнорировала разработку ракет, предназначенных для отстрела из орудийных стволов.

В порядке исключения в 1960-х годах была разработана 150-мм ПТУР MGM-51 Shillelagh для запуска из 152-мм нарезной пушки M81E1 танка M51 Sheridan. В 2020 году компания John Cockerill представила Falarick 105 – боеприпас с лазерным наведением, разработанный совместно с киевским КБ «Луч» и предназначенный для запуска из пушки Cockerill CV.

Вероятно, это единственные западные ракеты для отстрела из пушек, разработанные на сегодняшний день

Однако на состоявшейся на днях выставке DSEI 2025 (Лондон) европейский концерн MBDA представил новую ПТУР Akeron MBT 120.

По сравнению с ранее созданными системами, а также с российской ракетой 9К119 «Рефлекс» и украинской «Комбат» калибра 125 мм, использовавшимися в текущей войне, Akeron MBT 120 значительно опередила их

Сильное преимущество нового изделия состоит в возможности работать не только в рамках прямой видимости, как перечисленные аналоги, но и за её пределами. По данным источников MBDA, на Украине дальность стрельбы ОБТ редко превышает 1,5 км. Новый продукт позволит существенно её увеличить.

Разработчик предполагает, что, к примеру, командный пункт, используя данные с БПЛА, выдаст целеуказание танку, который произведёт выстрел новой ПТУР. С корректировкой в ходе полёта она выйдет на цель, ИК-ГСН с электрооптическим преобразователем уловит сигнатуру вражеской техники, а алгоритмы автоматического распознавания целей на основе ИИ успешно идентифицируют противника, который будет в итоге уничтожен кумулятивной БЧ атакой сверху.

Как утверждается, пассивные средства обнаружения целей, использующиеся в новой ПТУР, позволяют ей обходить лазерные датчики вражеской техники, поэтому отреагировать смогут только КАЗ, которые оснащены радарами, способными обнаруживать приближающиеся угрозы в верхних секторах. Для противодействия им можно последовательно выпустить несколько ПТУР, в том числе с разных платформ, чтобы перегрузить защиту цели.

Akeron MBT 120, работая по принципу «выстрелил и забыл», позволяет боевой платформе покинуть огневую позицию сразу после того, как ракета выйдет из ствола. Это сильно отличается от вышеупомянутых ПТУР с лазерным наведением, которые нуждаются в сопровождении цели с танка в течение нескольких секунд.

Новая ПТУР идентична пушечным снарядам НАТО, имея диаметр 120 мм и длину 984 мм, поэтому её можно размещать в тех же стеллажах и автоматах заряжания танка, что и APFSDS (БОПС) и прочие 120-мм снаряды. Масса ракеты составляет около 20 кг, что сопоставимо с весом других боеприпасов.

Точных данных о максимальной скорости ПТУР предоставлено не было, но в MBDA заявили, что она будет «сверхзвуковой пониженной» («low supersonic» – термин, обозначающий скорость в диапазоне 1–1,5 Мах – примерно 1235–1845 км/ч на уровне моря). Максимальная дальность стрельбы также не разглашается, но, как указывается в издании, она может быть несколько выше, чем у БОПС.

Это снизит зависимость танковых подразделений от непрямой огневой поддержки артиллерии, так как они смогут самостоятельно поражать цели в глубине вражеских позиций

Разработчик планирует начать демонстрационные стрельбы в течение года, после чего спустя год ввести Akeron MBT 120 в эксплуатацию.