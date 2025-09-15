«Сильно опередила российский «Рефлекс»: новая ракета Akeron MBT 120 из Европы

Источник изображения: topwar.ru
Западная военно-техническая мысль фактически игнорировала разработку ракет, предназначенных для отстрела из орудийных стволов.
В порядке исключения в 1960-х годах была разработана 150-мм ПТУР MGM-51 Shillelagh для запуска из 152-мм нарезной пушки M81E1 танка M51 Sheridan. В 2020 году компания John Cockerill представила Falarick 105 – боеприпас с лазерным наведением, разработанный совместно с киевским КБ «Луч» и предназначенный для запуска из пушки Cockerill CV.
- говорится в издании EDR On-Line.
Однако на состоявшейся на днях выставке DSEI 2025 (Лондон) европейский концерн MBDA представил новую ПТУР Akeron MBT 120.
- отмечается в издании.
Источник изображения: topwar.ru
Сильное преимущество нового изделия состоит в возможности работать не только в рамках прямой видимости, как перечисленные аналоги, но и за её пределами. По данным источников MBDA, на Украине дальность стрельбы ОБТ редко превышает 1,5 км. Новый продукт позволит существенно её увеличить.
Разработчик предполагает, что, к примеру, командный пункт, используя данные с БПЛА, выдаст целеуказание танку, который произведёт выстрел новой ПТУР. С корректировкой в ходе полёта она выйдет на цель, ИК-ГСН с электрооптическим преобразователем уловит сигнатуру вражеской техники, а алгоритмы автоматического распознавания целей на основе ИИ успешно идентифицируют противника, который будет в итоге уничтожен кумулятивной БЧ атакой сверху.
Источник изображения: topwar.ru
Как утверждается, пассивные средства обнаружения целей, использующиеся в новой ПТУР, позволяют ей обходить лазерные датчики вражеской техники, поэтому отреагировать смогут только КАЗ, которые оснащены радарами, способными обнаруживать приближающиеся угрозы в верхних секторах. Для противодействия им можно последовательно выпустить несколько ПТУР, в том числе с разных платформ, чтобы перегрузить защиту цели.
Akeron MBT 120, работая по принципу «выстрелил и забыл», позволяет боевой платформе покинуть огневую позицию сразу после того, как ракета выйдет из ствола. Это сильно отличается от вышеупомянутых ПТУР с лазерным наведением, которые нуждаются в сопровождении цели с танка в течение нескольких секунд.
Новая ПТУР идентична пушечным снарядам НАТО, имея диаметр 120 мм и длину 984 мм, поэтому её можно размещать в тех же стеллажах и автоматах заряжания танка, что и APFSDS (БОПС) и прочие 120-мм снаряды. Масса ракеты составляет около 20 кг, что сопоставимо с весом других боеприпасов.
Источник изображения: topwar.ru
Точных данных о максимальной скорости ПТУР предоставлено не было, но в MBDA заявили, что она будет «сверхзвуковой пониженной» («low supersonic» – термин, обозначающий скорость в диапазоне 1–1,5 Мах – примерно 1235–1845 км/ч на уровне моря). Максимальная дальность стрельбы также не разглашается, но, как указывается в издании, она может быть несколько выше, чем у БОПС.
- заявляет автор.
Разработчик планирует начать демонстрационные стрельбы в течение года, после чего спустя год ввести Akeron MBT 120 в эксплуатацию.