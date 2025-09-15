Генсек НАТО: для российских ракет нет разницы между Таллином и Лондоном

Источник изображения: topwar.ru

Для российских ракет нет разницы между Таллином и Лондоном. Россия якобы способна угрожать в одинаковой степени любой европейской столице.

Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с главкомом объединенных сил альянса в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, отвечая на вопрос финского тележурналиста Рихарда Хусу.

Тот спросил Рютте, могут ли страны НАТО, имеющие общую протяженную границу с Россией, рассчитывать на дополнительные меры защиты силами альянса.

По мнению главы НАТО, не следует делить альянс на западный и восточный фланги. По сути, вся Европа является восточным флангом, так как Лондон или Мадрид не находятся в большей безопасности, чем Таллин или Вильнюс. Он отметил, что разница во времени, за которое ракеты из России могут долететь до любой их европейских столиц, составляет всего несколько минут.

Эти новейшие российские ракеты летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса

- считает генеральный секретарь альянса.

Пресс-конференция была посвящена началу операции Eastern Sentry («Восточный часовой»). Ранее Рютте объявлял, что она станет ответом на пересечение дронами польской границы. Он сказал, что целью операции станет укрепление обороны восточного фланга НАТО.

Инцидент с беспилотниками в Польше произошел в ночь на 10 сентября.