Войти
Военное обозрение

Генсек НАТО: для российских ракет нет разницы между Таллином и Лондоном

619
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Для российских ракет нет разницы между Таллином и Лондоном. Россия якобы способна угрожать в одинаковой степени любой европейской столице.

Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с главкомом объединенных сил альянса в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, отвечая на вопрос финского тележурналиста Рихарда Хусу.

Тот спросил Рютте, могут ли страны НАТО, имеющие общую протяженную границу с Россией, рассчитывать на дополнительные меры защиты силами альянса.

По мнению главы НАТО, не следует делить альянс на западный и восточный фланги. По сути, вся Европа является восточным флангом, так как Лондон или Мадрид не находятся в большей безопасности, чем Таллин или Вильнюс. Он отметил, что разница во времени, за которое ракеты из России могут долететь до любой их европейских столиц, составляет всего несколько минут.

Эти новейшие российские ракеты летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса

- считает генеральный секретарь альянса.

Пресс-конференция была посвящена началу операции Eastern Sentry («Восточный часовой»). Ранее Рютте объявлял, что она станет ответом на пересечение дронами польской границы. Он сказал, что целью операции станет укрепление обороны восточного фланга НАТО.

Инцидент с беспилотниками в Польше произошел в ночь на 10 сентября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире