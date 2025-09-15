Британские ВМС получили новые палубные БПЛА вертолётного типа Peregrine

Источник изображения: topwar.ru

Королевские военно-морские силы Великобритании объявили о вводе в эксплуатацию винтокрылой беспилотной авиационной системы. Британские ВМС получили новые палубные БПЛА вертолетного типа Peregrine.

Об этом сообщается в пресс-службе французской компании Thales, которая в сотрудничестве с австрийской Schiebel создала данный аппарат.

Предполагается, что он значительно расширит возможности военно-морской разведки. Радар Thales I-Master, которым оснащен дрон Peregrine, позволяет на самом высоком уровне осуществлять всепогодное круглосуточное наблюдение, отслеживание и идентификацию целей. Таким образом, командиры кораблей, действующих в морской и прибрежной зоне, смогут оперативно принимать обоснованные решения.

Беспилотная система с вертикальным взлетом уже успела отлично зарекомендовать себя в реальной боевой операции в Индийском океане, находясь на борту фрегата HMS Lancaster. В его задачи входило патрулирование в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Ввод в эксплуатации Peregrine является частью стратегии трансформации британской морской авиации, в рамках которой на вооружение будут приняты различные пилотируемые и беспилотные летательные аппараты.

Peregrine – это БПЛА, представляющий собой беспилотную версию гражданского вертолета Schiebel S-100, оснащенного специальным военным оборудованием. В частности, аппарат оборудован инфракрасной электронно-оптической камерой, способной функционировать при плохой погоде.