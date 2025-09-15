Войти
Минобороны Белоруссии рассказало о ходе учения "Запад-2025"

Военнослужащий подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота в соответствии с планом проведения стратегических учений "Запад–2025" выполняет комплекс мероприятий по борьбе с условными диверсантами
МО Белоруссии отметило, что учение "Запад-2025" идет в интенсивном режиме

МИНСК, 13 сен - РИА Новости. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" продолжается в интенсивном режиме, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

"Учение "Запад-2025" продолжается в интенсивном режиме. Круглосуточно поступают новые вводные, требующие от военнослужащих оперативного принятия решений и слаженных действий в условиях быстро меняющейся обстановки", - говорится в сообщении.

По информации минобороны, на 227-м общевойсковом полигоне подразделения вооруженных сил двух стран получили задачу совершить марш из одного района. Передвижение осуществляется малыми группами, что позволяет эффективно отрабатывать тактические приемы и минимизировать риски обнаружения со стороны условного противника.

Военнослужащие занимаются инженерным оборудованием позиций, создавая прочную и эшелонированную оборону. Особое внимание уделяется маскировке и повышению живучести личного состава и техники. Проводится воздушная разведка местности, с использованием БЛА, которая позволяет своевременно выявлять передвижения условного противника.

"Организовано круглосуточное патрулирование прилегающей территории и несение караульной службы для обеспечения безопасности и предотвращения внезапных нападений. Ночью были отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника. Подразделения успешно выполнили задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению диверсантов, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженности", - сообщило минобороны.

Помимо это, на полигоне Лесище военнослужащие отрабатывают вопросы охраны и обороны химически опасного объекта, а также его прикрытия от ударов средств воздушного нападения условного противника.

На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.

