Войти
РИА Новости

Космический аппарат в интересах Минобороны вывели на орбиту

636
0
+2
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6".
Источник изображения: © Минобороны России/Telegram

Космический аппарат "Можаец-6" в интересах МО РФ вывели на целевую орбиту

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Космический аппарат в интересах Минобороны России и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6" в расчетное время выведены на целевую орбиту. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как сообщалось, с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6", разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации.

"Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали там.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме. Им присвоены порядковые номера "Космос-2595" и "Космос-2596".

После выведения космических аппаратов на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о них в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире