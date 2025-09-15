Войти
РИА Новости

Штабы ВС России и Белоруссии отработали планирование уничтожения ДРГ

648
0
0
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Штабы ВС России и Белоруссии на учениях отработали планирование уничтожения ДРГ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Штабы вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии на учении "Запад-2025" приступили к планированию совместных действий по уничтожению ДРГ условного противника, сообщило Минобороны РФ в субботу.

В российском военном ведомстве сообщили, что в рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи взаимодействия при планировании и проведении совместных действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

"Командиры и штабы совместной группировки войск на полевых пунктах управления приступили к планированию совместных действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника в районах ответственности", - говорится в сообщении.

Учение "Запад" проходит с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире