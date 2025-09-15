Войти
УВЗ: танк Т-90МС отправили на СВО сразу после показа на выставке IDEX в Абу-Даби

Модернизированный ОБТ Т-90МС стал центральным экспонатом российской экспозиции на IDEX 202
Модернизированный ОБТ Т-90МС стал центральным экспонатом российской экспозиции на IDEX 202.
Перед отправкой на фронт боевую машину перекрасили из "песочного" камуфляжа в стандартный зеленый, сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский танк Т-90МС, модернизированный с учетом опыта боевых действий, был отправлен на СВО сразу после показа в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Перед отправкой на фронт боевую машину перекрасили из "песочного" камуфляжа в стандартный зеленый, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех") накануне Дня танкиста.

"Представленный на международной оборонной выставке IDEX, которая проходила в городе Абу-Даби в феврале 2025 года, танк Т-90МС сразу после транспортировки в Россию был отправлен в танковые подразделения российских войск и уже принимает участие в боевых действиях на передовой. Впервые за рубежом демонстрировалась новейшая версия машины, доработанная с учетом опыта СВО", - заявили в УВЗ.

В концерне подчеркнули, что в российскую армию танк был отправлен практически в той же комплектации, в которой демонстрировался на выставке в ОАЭ. "Изменения коснулись только цвета боевой машины - из "песочного" камуфляжа она была перекрашена в стандартный армейский зеленый", - сообщили в УВЗ.

День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября (в 2025 году приходится на 14 сентября). Свое начало праздник берет от парада - марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади в 1946 году. 

