ВКС России отработали бомбовые удары на учениях "Запад-2025"

Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ отработали удары на учениях "Запад-2025"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли бомбовый удар по объектам условного противника на учениях "Запад-2025", сообщило Минобороны.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе проведения ССУ "Запад-2025", — говорится в заявлении.

Летчики дальней авиации разыграли эпизод атаки на условного противника, направленной на нарушение системы управления и уничтожение критически важных объектов.

Экипажи действовали в составе пар и наносили авиаудары с высоты около тысячи метров. Поставленные задачи выполнялись с учетом боевого опыта, отметили в ведомстве.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали в пятницу. Они пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить навыки командного состава и штабов, а также уровень взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск для обеспечения безопасности Союзного государства.