Войти
ТАСС

"Бастионы" с Земли Франца Иосифа нанесли удар "Ониксами" по условному противнику

614
0
0
Пуск крылатой ракеты "Оникс" расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион"
Пуск крылатой ракеты "Оникс" расчетом берегового ракетного комплекса "Бастион".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Расстояние атаки составило свыше 200 км

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Комплексы "Бастион" с побережья архипелага Земля Франца Иосифа нанесли удар ракетами "Оникс" по имитирующей группировку условного противника цели на удалении свыше 200 км в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, нанесли ракетный удар крылатыми ракетами "Оникс" по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника, в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - сказали в ведомстве.

Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили стрельбы "в рамках отработки мероприятий по защите островной зоны и морского побережья Российской Федерации в Арктике", отметили там. "После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет", - уточнили в ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире