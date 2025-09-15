"Бастионы" с Земли Франца Иосифа нанесли удар "Ониксами" по условному противнику

Расстояние атаки составило свыше 200 км

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Комплексы "Бастион" с побережья архипелага Земля Франца Иосифа нанесли удар ракетами "Оникс" по имитирующей группировку условного противника цели на удалении свыше 200 км в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, нанесли ракетный удар крылатыми ракетами "Оникс" по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника, в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - сказали в ведомстве.

Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили стрельбы "в рамках отработки мероприятий по защите островной зоны и морского побережья Российской Федерации в Арктике", отметили там. "После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет", - уточнили в ведомстве.