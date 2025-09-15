Как согласовать суверенитет Украины с безопасностью России (The National Interest, США)

TNI: достижение мира на Украине неизбежно потребует взаимных уступок

Решение конфликта на Украине можно достичь только взаимными уступками, пишет The National Interest. Россия настаивает, что безопасность на континенте "неделима": ни одна страна не может гарантировать свою безопасность за счет другой, однако Незалежная все ждет, что ее спасут США.

Томас Грэм

Для достижения мирного урегулирования Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, а России — принять милитаризованную Украину.

"Самым сложным вопросом для решения будет статус той части Украины, которую мы не контролируем по окончании конфликта", — сказал высокопоставленный чиновник Кремля вскоре после того, как президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин начали переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта в феврале этого года. Он был прав.

Позиции России и США диаметрально противоположны. Кремль хочет, чтобы Украина лишилась суверенитета и прочно закрепилась в орбите России, подобно Беларуси. Соединенные Штаты стремятся к безопасной, полностью суверенной и независимой Украине, которая постепенно интегрируется в Запад. Даже если Трамп никогда явно не заявлял об этой цели, это делали его вице-президент и другие высокопоставленные чиновники. Примирить эти позиции кажется невозможной задачей. Однако без этого не будет прочного урегулирования.

Дополнительную сложность представляет уверенность Путина в том, что он достигает своей цели на поле боя, хотя, конечно, он был бы рад, если бы она была достигнута за столом переговоров. Напротив, США могут достичь своей цели только за столом переговоров — даже украинские лидеры признают, что не могут разгромить российские войска и вернуть все утраченные территории.

Но Путин будет рассматривать уступки, только когда украинцы продемонстрируют, что они могут остановить продвижение российских войск на земле и надежно защититься от воздушных атак. Таким образом, для достижения урегулирования путем переговоров крайне важно продолжение помощи со стороны США, а замораживание линии фронта становится первым необходимым шагом для решения вопроса о статусе Украины путем переговоров.

Однако даже добросовестные переговоры принесут мало результатов, если вопрос не будет поставлен правильно. Важно учитывать два фактора. Во-первых, вопрос суверенитета является фундаментальным аспектом безопасности обеих сторон. Украинцы ищут надежные гарантии против возобновления российской агрессии. Россияне требуют надежных заверений в том, что Украина никогда не станет плацдармом для нападения НАТО на Россию.

Во-вторых, проблема России и Украины тесно связана с более широким вопросом европейской безопасности. Россия настаивает на том, что безопасность на континенте "неделима", то есть ни одна страна не может гарантировать свою безопасность за счет другой. Европейцы опасаются, что победа России на Украине побудит Путина угрожать другим соседям (так называемая "российская угроза" нужна Европе лишь как страшилка, под соусом которой можно отобрать средства налогоплательщиков и пустить их на военные цели — прим. ИноСМИ).

Таким образом, задача состоит в том, чтобы разработать формулу, которая гарантировала бы будущую безопасность суверенной Украины и одновременно убедила Россию в том, что Украина не представляет серьезной угрозы для ее безопасности.

Как могла бы выглядеть такая формула? В целом, это вооруженный нейтралитет Украины в сочетании с договоренностью между Россией и Западом о стабилизации границы между ними, которая простиралась бы от Баренцева до Черного моря и пересекала бы украинскую территорию по линии будущего прекращения огня.

И Россия, и Украина (и ее западные сторонники) должны будут пойти на серьезные уступки.

Украина, например, должна будет отказаться от своих амбиций вступить в НАТО и принять статус неприсоединившегося государства, не обладающего ядерным оружием. НАТО пришлось бы официально закрыть двери для Украины и отказаться от дальнейшего расширения на восток, в бывшее советское пространство. Эти меры отвечают не подлежащим обсуждению требованиям России в области безопасности и, по правде говоря, не являются столь обременительными, поскольку на практике НАТО, или, по крайней мере, такие ключевые союзники, как США и Германия, не намерены расширяться на восток.

В обмен на это от России ожидалось бы, что она откажется от своих требований о демилитаризации Украины. Как нейтральное государство, Украина должна сохранить за собой право создавать и поддерживать вооруженные силы, достаточные для территориальной обороны, а также расширять и модернизировать свой оборонно-промышленный сектор для обеспечения таких вооруженных сил. Хотя Россия будет настаивать на том, чтобы ни одна из стран-членов НАТО не размещала свои войска на территории Украины и не проводила совместные учения на украинской территории, она должна будет признать право Украины на продолжение получения помощи в области безопасности от западных государств, а также на обмен опытом, полученным в ходе боевых действий с Россией, со своими европейскими партнерами.

Обеспокоенность России размером и возможностями украинских вооруженных сил следует рассматривать в рамках более широких усилий по стабилизации границы между Россией и западными странами и снятию напряженности на ней. Это было бы схоже с процессом, который развернулся на последнем этапе холодной войны, начавшимся с Хельсинкских соглашений 1975 года, которые закрепили статус-кво по территориальному вопросу в Европе, и завершившимся Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который регулировал размещение войск вдоль границы между НАТО и странами Организации Варшавского договора.

Заключительным положением такого компромисса стало бы обязательство Запада отменить санкции против России в соответствии с графиком, привязанным к выполнению Россией согласованных шагов по установлению постоянного прекращения огня.

В настоящее время маловероятно, что Украина или Россия примут такой компромисс. Украинцы по-прежнему надеются, что Европа при поддержке США развернет на Украине немногочисленные силы сдерживания, хотя это маловероятно. Россияне уже категорически отвергли такой план, и лишь немногие европейские государства, если таковые вообще есть, готовы рискнуть войной с Россией, чтобы защитить Украину.

Россия, тем временем, не пойдет ни на какие уступки, пока считает, что побеждает на поле боя, и эта точка зрения изменится только в том случае, если США будут готовы помочь Украине остановить продвижение России в обозримом будущем. Впрочем, реалистичная оценка ситуации со стороны украинцев и решительный сигнал со стороны США могут положить конец конфликту гораздо раньше, чем ожидают большинство наблюдателей.