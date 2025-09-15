Войти
Эксперт Гилл: никто в ЕС и НАТО не готов отправлять войска на Украину

Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии
Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии.
Источник изображения: © Flickr / U.S. Army Europe

Американский политический обозреватель и радиоведущий считает заявления стран Запада блефом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заявления ряда стран ЕС и НАТО о готовности отправить военные контингенты на Украину лживы, на самом деле никто из них на это не пойдет. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"Конфликт обнажает серьезные разногласия внутри ЕС и НАТО. Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф, который вносит раздор в альянс и разрушает его якобы существующее единство", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

Эксперт выразил мнение, что возможности для двустороннего сотрудничества России и США в экономике и реализации совместных проектов в Арктике могут быть упущены из-за продолжения поставок оружия киевскому режиму и заявлений о возможности усиления антироссийских санкций. 

