Союз нерушимый: что отработают Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2025»

Маневры пройдут на полигонах обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей

В Белоруссии 12 сентября начались совместные учения с Россией «Запад-2025». Масштабные маневры, охватывающие полигоны обеих стран, а также акватории Балтийского и Баренцева морей, призваны проверить готовность Союзного государства к обеспечению военной безопасности. В них принимают участие не только российские и белорусские войска, но и контингенты из стран ОДКБ и ШОС. РФ поделится с союзниками опытом, полученным в зоне специальной военной операции. В то время как Брюссель называет учения провокацией, Москва и Минск напоминают, что это плановые действия, направленные исключительно на защиту суверенитета. Эксперты отмечают, что реакция Запада нелогична и объясняется его желанием использовать любой предлог для нагнетания обстановки.

Цель учений России и Белоруссии

В рамках совместных стратегических учений «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября, российские и белорусские военные отработают воздушную разведку и ракетные удары по наземным целям. Маневры, стартовавшие 12 сентября, проходят на полигонах обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. По данным Минобороны РФ, цель учений — проверка возможностей двух стран обеспечить военную безопасность Союзного государства.

— Во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал наиболее сложные элементы подготовки — полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики выполнили пуски ракет и вели огонь из авиационных пушек, уничтожив наземные цели, обозначающие укрытия и пункты управления беспилотными летательными аппаратами условного противника. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта, — говорится в сообщении ведомства.

Корабли Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В учениях задействован и Северный флот России, который развернул силы в Арктике — боевые корабли и подводные лодки уже заняли стартовые позиции как в ближних, так и в дальних морских зонах.

В Минобороны РФ уточнили, что в учениях участвуют не только российские и белорусские подразделения, но и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других партнерских государств.

Одной из ключевых особенностей учений стало планирование применения ядерного оружия. По словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, «это важный элемент стратегического прежде всего сдерживания».

Стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим, — сказал он.

По его словам, на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса «Орешник», который планируют разместить в Белоруссии до конца 2025 года.

Эти учения — часть цикличного плана, который также включает тренировки «Восток», «Центр» и «Юг», и проводятся они по географическим направлениям, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Военнослужащие во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Мы тренируемся оборонять наши территорий от возможной агрессии вероятного противника. Под ним подразумеваются силы НАТО, с которыми граничат и Россия, и Белоруссия, — уточнил он. — В маневрах будут задействованы бойцы Московского и Ленинградского военных округов, Калининградской области и Белоруссии. В частности, планируется отработать высадку морского десанта на побережье Калининградской области и провести танковые атаки с боевыми стрельбами на белорусских полигонах. Число военнослужащих не называется, но можно предположить, что их будет в пределах 15 тыс. Также на учениях отработают применение ядерных сил, но исключительно «на бумаге», без реальных пусков ракет. Это стандартная практика, позволяющая проверить готовность и слаженность действий без фактического применения вооружения.

Совместные учения, проводимые на территории Союзного государства, — критически важный элемент оборонной доктрины, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Подготовка вертолета Ми-35 ВКС России к вылету во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

— Несмотря на то что учения носят оборонительный характер, Брюссель и особенно Варшава и Киев воспринимают их как прямую угрозу. Такая реакция кажется нелогичной, учитывая, что именно НАТО продолжает расширяться и стягивать свои силы к нашим границам. Это создает впечатление, что не мы, а они ощущают угрозу, находясь в непосредственной близости от наших территорий. Такое поведение свидетельствует об одностороннем и предвзятом подходе к оценке международной обстановки, — уточнил он в разговоре с «Известиями».

Учения «Запад» имеют долгую историю, берущую начало еще в советское время, напомнил Виктор Литовкин. Однако напрямую сравнивать их с современными маневрами не стоит. В советский период они отличались гораздо большим размахом и задействовали силы многих военных округов, включая Одесский, Киевский и Прикарпатский. Они проводились реже, но с привлечением огромных сил и средств.

Подводная лодка «Архангельск» во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Современные учения, такие как «Запад-2025», хотя и уступают по масштабу своим советским аналогам, но демонстрируют высокий уровень подготовки и сфокусированы на конкретных, актуальных задачах по защите стратегических направлений. Ожидается, что за финальной фазой учений будут наблюдать лично президенты России и Белоруссии, — резюмировал эксперт.

Реакция Польши на учения «Запад-2025»

Несмотря на заявления Москвы и Минска о том, что учения носят мирный характер и не направлены против других государств, Латвия и Польша демонстративно закрыли свои границы с Россией и Белоруссией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 5 сентября пригрозил Минску особыми мерами в ответ на возможные провокации. Вслед за этим заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик сообщил, что республика направила к границам с Белоруссией и Россией около 40 тыс. военнослужащих.

Закрытый пропускной пункт «Варшавский мост» на белорусско-польской границе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В этой ситуации усиление риторики и нагнетание обстановки можно рассматривать как своего рода «психоз», который используется для достижения внутриполитических целей, считает бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Подобная тактика не нова — она активно использовалась еще со времен Советского Союза. Удобный предлог в виде «российской агрессии» позволяет манипулировать настроениями избирателей и оправдывать значительные военные расходы, — сказал он «Известиям».

Польские военнослужащие на польско-белорусской границе Источник изображения: Фото: TASS/AP/Czarek Sokolowski

Своими действиями Польша пытается продемонстрировать ее важность для НАТО и западной демократии, а также позиционировать себя как крупное европейское государство, играющее ключевую роль в оборонительных усилиях альянса. Подобная пропагандистская риторика уже давно стала частью военно-политического лексикона и используется для достижения конкретных политических целей, добавил он.

Учения ОДКБ

В преддверии учений «Запад-2025» в Белоруссии состоялись три военных маневра ОДКБ, которые были тесно связаны со стратегическими учениями. В мероприятиях приняло участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти стран. В ходе учений отрабатывались совместные операции, ведение разведки и материально-техническое обеспечение.

Активная фаза совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2025», специальных учений «Поиск-2025» и «Эшелон-2025» на полигоне «Лосвидо» в Витебской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Особое внимание на маневрах уделили тактике использования беспилотников. По словам экспертов, БПЛА кардинально меняют современную войну и на этих учениях впервые были отработаны массированные атаки дронов. Например, при поддержке более 70 беспилотников военные окружили и уничтожили группировку условного противника.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков заявил, что замыслы этих маневров напрямую связаны с учениями «Запад-2025». Основная задача Коллективных сил оперативного реагирования — обеспечение развертывания региональной группировки войск.

Юлия Леонова