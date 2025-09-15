Балтийский флот приступил к военным учениям «Запад-2025»

Минобороны: Балтийский флот принял участие в учениях «Запад-2025»

Корабли Балтийского флота начали учения по отражению авиационных атак условного противника в рамках совместного с Белоруссией стратегического учения «Запад-2025». Об этом 12 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках проведения ССУ «Запад-2025» в акватории Балтийского моря прошло учение с корабельными расчетами постов противовоздушной обороны по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

В Минобороны пояснили, что с помощью радионаблюдения дежурный корабль обнаружил подлет авиации условного противника. Налет был имитирован самолетами Су-30СМ, Су-24М и вертолетами Ми-8 морской авиации Балтфлота, которые двигались в сторону стоянок флота с разных направлений и на разных высотах. Корабли были приведены в боевую готовность для применения средств противовоздушной обороны (ПВО), а боевые расчеты начали сбор и анализ данных о воздушной обстановке.

В ночь на 12 сентября власти Польши закрыли границу с Белоруссией, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Днем ранее заместитель главы министерства обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что власти государства планируют в течение будущих дней перебросить 40 тыс. военнослужащих на границы с РФ и Белоруссией. Он уточнил, что Варшава готовилась к учениям «Запад-2025» на протяжении нескольких месяцев.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск не волнует решение Варшавы о закрытии границы, поскольку данные действия направлены в первую очередь против самого же польского государства. В Государственном таможенном комитете Белоруссии, в свою очередь, сообщили, что таможенные органы страны готовы к увеличению потока машин на литовском и латвийском направлениях после закрытия границы.