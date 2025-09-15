Войти
ТАСС

Сергей Крикалев получил высшую почетную награду NASA

623
0
0
Замглавы Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев
Замглавы Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Софья Сандурская/ ТАСС

Медаль была передана заместителем администратора агентства по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместителя гендиректора Роскосмоса Героя Советского Союза и РФ Сергея Крикалева наградили высшей почетной наградой NASA "За выдающуюся общественную службу". Об этом сообщили в госкорпорации.

"Заместитель генерального директора по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев отмечен медалью "За выдающуюся общественную службу". Эта высшая почетная награда NASA присуждается гражданским лицам за выдающиеся заслуги, существенно поспособствовавшие выполнению задач агентства. Медаль была передана заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом", - говорится в сообщении.

Роскосмос и NASA сотрудничают в рамках проекта Международной космической станции. В ноябре 2025 года исполняется 25 лет с начала постоянной работы экипажей на борту станции. В июле этого года делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Дмитрием Бакановым посетила США. В ходе переговоров обсуждалось продолжение программы перекрестных полетов, продление эксплуатации МКС, вопросы освоения дальнего космоса, в том числе Луны.

Сергей Крикалев - первый российский космонавт, совершивший полет на американском космическом корабле в 1994 году. В 1998 году он участвовал в первом полете по программе сборки Международной космической станции, а в 2000-2001 годах выполнил полет на станции в составе первой длительной экспедиции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Луна
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире