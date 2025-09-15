Российский боевой «Иван Папанин» получил оценку в США

NI: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» проломит не только лед

Универсальный патрульный корабль «Иван Папанин» — первый российский боевой ледокол — способен не только проламывать лед. Такую оценку корабль получил от обозревателя американского журнала The National Interest (NI) Питера Сучиу.

Автор напоминает, что Иван Папанин станет первым из четырех боевых ледоколов проекта 23550 Военно-морского флота (ВМФ) России, предназначенных для патрулирования российских территориальных вод в Арктике.

Обозреватель отмечает, что ледокол получил, в частности, радиолокационную станцию МР-352 «Позитив» для обнаружения воздушных и надводных угроз, а также вертолетную площадку для Ка-27, которые смогут решать противолодочные задачи.

«Будучи патрульным судном, он вооружен для борьбы с вражескими военными кораблями, хотя его вооружение несколько менее впечатляющее, чем у обычного крейсера», — говорится в публикации.

Ранее ТАСС сообщил, что в Североморске на головном патрульном корабле «Иван Папанин» проекта 23550 прошла церемония подъема флага ВМФ РФ.