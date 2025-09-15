Белоусов назвал главной задачей оптимизацию повседневных процессов в Минобороны

В работе Минобороны России для ускорения выполнения текущих задач важно оптимизировать повседневную деятельность, повышения эффективность работы через внедрение инструментов бережливого управления. Об этом 12 сентября заявил глава ведомства Андрей Белоусов на совещании в рамках реализации задач, поставленных на расширенной коллегии МО РФ с участием президента России Владимира Путина.

«Наша главная задача, которую мы должны решить, о ней уже говорили на Коллегии Министерства обороны, непрерывно и системно проводить оптимизацию процессов повседневной деятельности и создать соответствующую внутреннюю компетенцию», — заявил Белоусов.

В частности, он отметил необходимость устранять дублирующие функции, сокращать бюрократию издержек и снижать объемы документооборота. Оптимизация процессов позволит снизить внутренние издержки, высвободить время и ресурсы военнослужащих для выполнения ключевых задач, отметил глава ведомства.

Для достижения этих целей, подчеркнул министр обороны, важно формировать у военных специалистов необходимые компетенции и устойчивые навыки в указанной области. Белоусов подчеркнул, что важно проводить тщательный отбор процессов, которые будут системно оптимизироваться.

«По каждому процессу мы должны точно понимать результат в виде сокращения числа процедур и, самое главное, сокращения времени», — отметил он.

Министр обороны выделил три ключевые задачи, которые помогут быстрее внедрить бережливое управление в ведомстве. Первая — это продолжение обучения профессорско-преподавательского состава военных вузов МО РФ для создания кадрового запаса с учетом уже имеющегося опыта. Вторая — составление перечня процессов повседневной деятельности, подлежащих оптимизации. Третья — запуск принципов бережливого управления с учетом планов ведомства по цифровизации, указал Белоусов.

До этого, 26 августа, Белоусов провел рабочее совещание по поводу подготовки фондов Министерства обороны России к отопительному периоду 2025/26 года. В нем приняли участие заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, руководства военных округов, видов и родов войск. Белоусов отметил, что необходимо определить задачи по каждому округу, составить по ним графики и добиваться их реализации.

