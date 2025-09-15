Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован

Источник изображения: topwar.ru

Бывший начальник военного представительства Минобороны России Андрей Тюрин арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Следствием установлено, что в период с 2020 по 2023 годы Тюрин подписывал фиктивные документы по контрактам с ПАО «Объединенная авиационная корпорация» на изготовление электромеханических устройств. С вышеназванной компанией заключались многомиллионные контракты, обязанности по контролю за исполнением которых возлагались на Тюрина.

Стоимость и технические характеристики указанных специальных изделий не соответствовали условиям государственного контракта. В результате условия контракта выполнены не были, ущерб, причиненный Минобороны, оценивается в более чем 40 миллионов рублей. В настоящее время Тюрин находится под арестом, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову по делу о мошенничестве и взятке. Судом установлено, что он похитил 6,7 миллиарда рублей на поставке портативных радиостанций. Арсланова лишили воинского звания генерал-полковника, государственных наград и приговорили к отбыванию наказания на 17 лет в колонии строгого режима. Его подельники получили сроки от 6 до 7 лет. Вследствие действий Арсланова на начальных этапах СВО наши военнослужащие столкнулись с проблемами со связью.