Компания Rheinmetall представила новый ДУМВ CT-025

ЦАМТО, 12 сентября. Немецкая компания Rheinmetall впервые представила на выставке DSEI-2025 в Лондоне дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) среднего калибра CT-025.

Разработанный подразделением Rheinmetall Electronics ДУМВ представляет собой мощную, легкую и компактную башню, которую можно разместить на транспортных машинах, легких бронетранспортерах и разведывательных машинах.

Оптимизированный для выполнения задач огневой поддержки на средней дальности, CT-025 оснащен 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA под боеприпас калибра 25x137 мм, которая может вести стрельбу в трех режимах. Боепитание осуществляется из двухленточной системы подачи, что позволяет вести стрельбу боеприпасами двух типов.

Эффективная дальность стрельбы составляет до 2700 м. Rheinmetall заявляет, что максимальная скорострельность пушки составляет до 600 выстр./мин.

В состав боекомплекта входят бронебойные трассирующие оперенные подкалиберные боеприпасы (APFSDS-T), бронебойные подкалиберные боеприпасы с отделяемым поддоном и повышенным заброневым осколочным действием, зажигательные снаряды HEI-T, а также новейшие боеприпасы для борьбы с БЛА с функцией самоуничтожения.

Стабилизированный ЭО блок наблюдения SEOSS 320 и РЛС обеспечивают точное поражение наземных и воздушных целей, включая БЛА. Цифровая система управления огнем с инерциальной стабилизацией вооружения, баллистическим вычислителем и интерфейсами, совместимыми с GVA/NGVA, обеспечивает максимальную точность стрельбы даже в движении.

Разработанный на открытой модульной платформе CT-025 полностью совместим с Rheinmetall Battlesuite – прикладным "хранилищем возможностей", позволяющим добавлять такие функции, как сопровождение целей с поддержкой ИИ и другие специализированные обновления программного обеспечения, выполняемые в любое время без изменения оборудования.

ДУМВ независим от платформы, использует компоненты Rheinmetall и европейских субподрядчиков.