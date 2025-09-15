Войти
ТАСС

На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе

1261
2
+2
Институт физики полупроводников
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН.
Источник изображения: i1061.1n.ru

Полупроводниковые материалы, к которым предъявляются повышенные требования, выращиваются методом молекулярно-лучевой эпитаксии

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Летный образец первой российской установки для выращивания полупроводников в космосе прошел все испытания и отправлена на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН.

"Российские ученые из Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) по заказу Ракетно-космической корпорации "Энергия" разработали установку для синтеза полупроводниковых материалов в космосе. Проект "Экран-м" призван использовать преимущества космического вакуума для создания высокочистых полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии. На данный момент это единственная в мире подобная исследовательская программа. Установка прошла все предполетные испытания и сегодня отправлена на МКС", - говорится в сообщении.

Полупроводниковые материалы, к которым предъявляются повышенные требования, выращиваются методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Атомарно-тонкие слои "укладываются" друг на друга в сверхвысоком вакууме так, чтобы кристалл полупроводника обладал нужными свойствами - например, улавливал или излучал свет в определенном диапазоне или выдерживал высокое электрическое напряжение, при котором у менее "выносливых" материалов происходит пробой. Земные установки МЛЭ - крупногабаритные, дорогостоящие, сложные в производстве. В пресс-службе отметили, что ИФП СО РАН - одна из немногих организаций в России, владеющих компетенциями для изготовления подобного оборудования. Чистота вакуума в установках такова, что на миллиард атомов синтезируемого материала не встретится даже один посторонний атом. А для осаждения каждого отдельного химического элемента нужна собственная вакуумная камера, чтобы не загрязнять ее другими соединениями.

При этом в космосе гораздо легче достичь требуемых параметров вакуума и можно использовать одну камеру для осаждения всех элементов. Так возникла идея проекта "Экран-М" - провести синтез полупроводниковых соединений на орбите. Специалисты ИФП СО РАН сделали "космическую" установку молекулярно-лучевой эпитаксии с нуля, с учетом ограничений - небольшого веса и габаритов, радиационной стойкости комплектующих, необычного поведения вещества в условиях воздействия факторов космического пространства.

"Глобальная цель "Экран-м" - исследовать, насколько эффективен процесс роста эпитаксиальных слоев в космосе, как будут реализованы преимущества, которые предоставляет космический вакуум. В рамках проекта стартует начальная стадия развития технологии молекулярно-лучевой эпитаксии в космосе: отработка оборудования, анализ свойств полученного материала", - цитирует пресс-служба главного конструктора проекта, заведующего лабораторией ИФП СО РАН Александра Никифорова.

 

Об этапах реализации проекта

 

Как пояснили в РКК "Энергия", на первом этапе проекта будет отработан подход к созданию технологии синтеза пленок на орбите. На основе полученных результатов можно прогнозировать, что потребуется для производства. "Если говорить о долгосрочном продолжении эксперимента, речь пойдет о планируемой Российской орбитальной станции (РОС)", - приводит пресс-служба слова замруководителя научно-технического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева (РКК "Энергия") Дмитрия Сурина. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
ЯО
2 комментария
№1
15.09.2025 01:36
Нанопленки для полупроводников в космосе хорошая идея ,а вот как поведут себя полимеры с точки зрения полупроводников в космосе это загадка.
0
Сообщить
№2
15.09.2025 05:34
А хорошо, успели до СВО научный модуль запустить и все темы научные отработать пока виртуально. Тов.Баканову уже авансом можно звание с лампасами, само-собой директору ИФП.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире