В Испании спустили на воду первый фрегат нового поколения

В четверг, 11 сентября, на верфи компании Navantia в Ферроле спустили на воду "Бонифас" (Bonifaz) – первый фрегат класса F-110, предназначенный для ВМС Испании. На церемонии присутствовали председатель испанского правительства Педро Санчес и Ее Величество королева София, которая, как покровительница корабля, торжественно разбила бутылку о корпус за несколько минут до того, как фрегат сошел со стапеля в устье реки.

В мероприятии приняли участие гражданские и военные власти, в том числе начальник штаба обороны адмирал Теодоро Лопес Кальдерон, начальник штаба ВМС адмирал Антонио Пиньейро и глава Navantia Рикардо Домингес.

Спуск на воду фрегата "Бонифас", Испания Navantia

На торжественной церемонии собралось около 5000 человек, в основном – сотрудники Navantia с семьями, а также сотрудники компаний-партнёров. Корабль освятил капеллан Висенте Эрнандес Чумильяс – главный священник ВМС Испании.

Как уточняет Naval News, фрегат с бортовым номером F-111, названный в честь Рамона Бонифаса, первого адмирала Кастилии, спустили на воду на месяц раньше срока, с готовностью более 70%. Перед церемонией министр обороны Маргарита Роблес посетила верфь, чтобы подписать акт о допуске корабля к спуску на воду.

Постройка головного фрегата типа F-110 стартовала в апреле 2022 года, а церемония закладки состоялась в августе 2023 года. Его поставка ожидается в 2028 году.

В апреле 2025 года заложили второй корабль этого типа, а для третьего корпуса строятся уже девять блоков. Всего же запланирована поставка пяти фрегатов нового поколения.

Программа F-110 – главный драйвер промышленного и технологического развития Navantia и ее партнеров. Она стимулирует экспорт и, как ожидается, создаст около 9000 рабочих мест в течение более десяти лет с участием 500 компаний по всей стране.

Водоизмещение фрегатов F-110 составит около 6100 тонн, длина корпуса – 145 метров, ширина – 18 метров, осадка – 5 метров. Максимальная скорость – более 25 узлов. Экипаж – 150 человек.

Фрегаты собираются оснащать установками вертикального пуска Mk.41 на 16 ячеек для применения зенитных ракет различного типа, включая SM-2 и ESSM. Кроме того, в арсенал включены: 127-мм артустановка от итальянской группы Leonardo, 30-мм арткомплексы и 12,7-мм пулеметы, противокорабельные ракеты NSM от норвежской компании Konsberg и 324-мм торпедные аппараты.

На борту сможет базироваться многоцелевой вертолет типа SH-60 "Сихок" или NH-90.