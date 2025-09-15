Войти
Расходы на оборону Республики Корея на 2026 ф.г предложены в сумме 47,7 млрд. долл.

Флаг Республики Корея
Флаг Республики Корея.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 12 сентября. Правительство Республики Корея предложило оборонный бюджет на 2026 ф.г. в размере 66,29 трлн. вон (47,7 млрд. долл.), что на 8,2% превышает первоначальное финансирование, выделенное на оборонные расходы в 2025 ф.г. (61 трлн. вон).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз МНО Республики Корея от 3 сентября, проект оборонных расходов на 2026 ф.г. должен быть утвержден Национальной ассамблеей до конца года.

МНО заявило, что увеличение расходов на 2026 ф.г. направлено на поддержку основной оборонной стратегии страны – политики "трех осей", которая предусматривает наращивание потенциала в ответ на действия КНДР и укрепление потенциала Республики Корея в области противовоздушной обороны, возможностей нанесения упреждающего или ответного удара.

Другие приоритеты включают улучшение условий службы и усиление военного потенциала за счет внедрения новых оборонных научных достижений и технологий в таких областях, как искусственный интеллект и беспилотные системы.

Ассигнования на оборону в 2026 ф.г. включают 20,17 трлн. вон на модернизацию вооруженных сил (включая закупки) и 46,12 трлн. вон – на операционные расходы (годовой рост на 13,0% и 6,3%, соответственно).

МНО также определило несколько приоритетных программ, которые будут финансироваться в рамках расходов на модернизацию вооруженных сил в 2026 ф.г.

К ним относятся программа серийного производства истребителей KF-21 компании Korea Aerospace Industries (KAI), на которую выделено почти 5 трлн. вон; несколько проектов по противоракетной обороне, на которые выделено в общей сложности 1,8 трлн. вон; сумма в 1 трлн. вон запланирована на проекты по совершенствованию инфраструктуры наблюдения, разведки и командования, связанной со стратегией "трех осей".

МНО также намерено выделить 7,5 трлн. вон на интеграцию систем вооружения на наземные, морские и воздушные платформы, а также инвестировать 340 млрд. вон в разработку технологий на основе искусственного интеллекта для пилотируемых и беспилотных систем.

МНО также запросило финансирование оборонных исследований и разработок (НИОКР) в 2026 ф.г. в размере 5,9 трлн. вон, что на 19% больше суммы предыдущего года. Финансирование будет направлено, в том числе, на увеличение инвестиций в такие проекты, как технологии малозаметности и авиационные двигатели.

В рамках оборонного бюджета расходы на "повышение обороноспособности" (модернизацию вооруженных сил) возросли на 13% – с 17 трлн. вон в 2025 ф.г. до 20,17 трлн. вон в 2026 ф.г. Эта категория включает крупные капиталовложения, направленные на укрепление военного потенциала Республики Корея.

В частности, расходы на закупки авиационной техники возросли на 27% – с 3,7 до 4,7 трлн. вон. Повышенное внимание уделено системам управления и разведки: ассигнования по этой категории увеличено на 19% – с 1,6 до 2,2 трлн. вон. На "развитие огневой мощи" выделено 3,6 трлн. вон, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году (3,3 трлн. вон).

Расходы на персонал и техническое обслуживание, напротив, характеризуются более умеренным ростом. В частности, расходы на персонал увеличились примерно на 4%, с 25,3 трлн. вон в 2025 ф.г. до 26,4 трлн. вон в 2026 ф.г. Расходы на техническое обслуживание возросли на 9% – с 18,4 до 19,6 трлн. вон.

