Белоусов провел совещание по внедрению бережливого управления

Глава Министерства обороны отметил важность использования методологии бережливого управления для ускорения выполнения текущих задач, устранения дублирующих функций, сокращения бюрократических издержек и снижения объемов документооборота

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совещание по вопросам повышения эффективности работы Министерства обороны РФ за счет оптимизации процессов через внедрение инструментов бережливого управления прошло под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Белоусов отметил важность использования методологии бережливого управления для ускорения выполнения текущих задач, устранения дублирующих функций, сокращения бюрократических издержек и снижения объемов документооборота. "Оптимизация процессов позволит снизить внутренние издержки, высвободить время и ресурсы военнослужащих для выполнения ключевых задач", - сказали в ведомстве.

Белоусов подчеркнул, что главная задача - "непрерывно и системно проводить оптимизацию процессов повседневной деятельности и создать соответствующую внутреннюю компетенцию". "По каждому процессу мы должны точно понимать результат в виде сокращения числа процедур и, самое главное, сокращения времени", - также отметил министр.

Как сообщили в Минобороны, Белоусов определил три ключевые задачи, которые будут способствовать реализации планов. "Первая задача - это продолжение процесса обучения профессорско-преподавательского состава военных образовательных организаций высшего образования МО РФ для создания кадрового запаса с учетом уже состоявшегося опыта. Вторая - формирование перечня процессов повседневной деятельности, подлежащих оптимизации в Министерстве обороны РФ. Третья - запуск в военном ведомстве принципов бережливого управления с учетом планов Минобороны России по цифровизации", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что сегодня комплексная программа регулярного обучения военных специалистов основам бережливого управления уже стартовала на базе четырех ведущих вузов Минобороны России, в том числе в Военном университете имени князя Александра Невского, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Краснодарском высшем военном орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменном училище имени генерала армии С. М. Штеменко.

В конце декабря прошлого года, выступая на итоговой коллегии, Белоусов сообщил, что количество избыточных процедур в министерстве обороны может быть сокращено в 5-10 раз, а сроки в - 5 и более раз. Он также отметил, что ведомство будет работать над оптимизацией внутренних процессов.