Войти
ТАСС

Белоусов провел совещание по внедрению бережливого управления

675
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Глава Министерства обороны отметил важность использования методологии бережливого управления для ускорения выполнения текущих задач, устранения дублирующих функций, сокращения бюрократических издержек и снижения объемов документооборота

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совещание по вопросам повышения эффективности работы Министерства обороны РФ за счет оптимизации процессов через внедрение инструментов бережливого управления прошло под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Белоусов отметил важность использования методологии бережливого управления для ускорения выполнения текущих задач, устранения дублирующих функций, сокращения бюрократических издержек и снижения объемов документооборота. "Оптимизация процессов позволит снизить внутренние издержки, высвободить время и ресурсы военнослужащих для выполнения ключевых задач", - сказали в ведомстве.

Белоусов подчеркнул, что главная задача - "непрерывно и системно проводить оптимизацию процессов повседневной деятельности и создать соответствующую внутреннюю компетенцию". "По каждому процессу мы должны точно понимать результат в виде сокращения числа процедур и, самое главное, сокращения времени", - также отметил министр.

Как сообщили в Минобороны, Белоусов определил три ключевые задачи, которые будут способствовать реализации планов. "Первая задача - это продолжение процесса обучения профессорско-преподавательского состава военных образовательных организаций высшего образования МО РФ для создания кадрового запаса с учетом уже состоявшегося опыта. Вторая - формирование перечня процессов повседневной деятельности, подлежащих оптимизации в Министерстве обороны РФ. Третья - запуск в военном ведомстве принципов бережливого управления с учетом планов Минобороны России по цифровизации", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что сегодня комплексная программа регулярного обучения военных специалистов основам бережливого управления уже стартовала на базе четырех ведущих вузов Минобороны России, в том числе в Военном университете имени князя Александра Невского, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и Краснодарском высшем военном орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменном училище имени генерала армии С. М. Штеменко.

В конце декабря прошлого года, выступая на итоговой коллегии, Белоусов сообщил, что количество избыточных процедур в министерстве обороны может быть сокращено в 5-10 раз, а сроки в - 5 и более раз. Он также отметил, что ведомство будет работать над оптимизацией внутренних процессов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире