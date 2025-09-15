Войти
Россия планирует до 2036 года запустить к Луне семь аппаратов

Макет станции «Луна-27»
Макет станции «Луна-27».
Источник изображения: ТАСС

Пилотируемые экспедиции до 2036 года в РФ не планируются, указал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических межпланетных станций до 2036 года. Об этом заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.

"Федеральный проект "Наука" - в нем есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Зелёного, следующая экспедиция "Луна-26" будет отправлена на орбиту Луны - запуск планируется на 2028 год. Ее задача - исследование экзосферы, особенностей гравитационного поля Луны и топографическая съемка.

"Следующие два аппарата у нас будут "Луна-27А" и "Луна-27Б". Один полетит на южный полюс, один на северный. Вот мы сейчас спорим, какой должен быть первый. Я сторонник того, что сначала надо лететь на северный полюс", - отметил научный руководитель ИКИ РАН.

Он пояснил, что "на Северном полюсе почти все то же самое, что и на Южном", но рельеф поверхности более сложный. "Тоже выверим места посадки, у нас есть такая хорошая группа космических географов", - добавил Зеленый и отметил, что аппарат "Луна-28" будет задействован в доставке грунта с Луны.

Федпроект "Космическая наука" является частью национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации", нацеленного на становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие шесть лет. 

