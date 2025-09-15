Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства

ЦАМТО, 12 сентября. Правительство Испании 9 сентября одобрило пакет из девяти пунктов, направленный на противодействие геноциду в Газе, включая утверждение королевского законодательного указа, закрепляющего действующее с октября 2023 года эмбарго на поставки оружия Израилю.

Как сообщает Defensa.com, в тот же день на Платформе государственных закупок появилось уведомление об аннулировании четырех крупных программ закупки вооружений у израильских производителей. Общая стоимость отмененных программ с участием израильских подрядчиков или технологий составляет 895 млн. евро (1,072 млрд. евро).

Представляя пакет из девяти пунктов, премьер-министр Испании подчеркнул, что указ устанавливает узаконенный и постоянный запрет на покупку (или продажу) оружия, боеприпасов и военной техники у Израиля (Израилю).

В число четырех аннулированных программ вошли:

- поставка и установка дополнительных камер для водителей ББМ "Писарро" версии VCI на сумму 4,8 млн. евро в рамках контракта, заключенного в июле 2024 года с испанской Tecnobit - Grupo Oesia;

- продажа СВ Испании высокомобильных реактивных систем залпового огня SILAM (Sistema Lanzacohetes De Alta Movilidad) на сумму 576,4 млн. евро в рамках контракта, заключенного в конце 2023 года с совместным предприятием испанских компаний Escribano Mechanical & Engineering и Rheinmetall Expal Munitions. Проект предполагал поставку РСЗО PULS разработки израильской компании Elbit Systems;

- поставка 168 противотанковых ракетных комплексов "Спайк LR2" на сумму 237,5 млн. евро в рамках контракта, заключенного с испанским дочерним предприятием израильской компании Rafael Pap Tecnos в октябре 2023 года. Контракт предусматривал поставку 168 пусковых установок и 1680 ракет (которые уже поставлены), а также комплексную логистическую поддержку;

- рамочное соглашение о приобретении монтируемых на технике систем противодействия самодельным взрывным устройствам (СВУ) на сумму 77,2 млн. евро в рамках контракта, заключенного с израильской компанией Netline в 2020 году. Совместно с испанским партнером Aicox в рамках соглашения Netline Communications Technologies должна была поставить до 334 бортовых систем противодействия СВУ C-Guard RJ.

Все четыре контракта вступили в силу и находятся на разных этапах реализации. Так, системы противодействия СВУ поставляются с 2020 года, началась передача ПТРК "Спайк LR2", ведется разработка прототипов РСЗО SILAM. Таким образом, оценить последствия аннулирования соглашений, как финансовые так и репутационные, для Вооруженных сил Испании на текущий момент сложно.

Можно предположить, что за аннулированием четырех основных проектов последует и отмена более мелких соглашений на поставку продукции израильских компаний, включая боеприпасы, средства связи, наблюдения и т.д.