Telegraph: в Германии выяснили имена всех участников подрыва "Северных потоков"

Взрывы на российских подводных газопроводах переросли в международный скандал, пишет The Telegraph. И вот немецкая полиция утверждает, что установила личности виновных и требует экстрадиции арестованного в Италии Сергея К., но это не подорвет поддержку Киева в Германии и Европе, уверен автор статьи.

Колин Фриман (Colin Freeman)

У собравшихся высокопоставленных украинских офицеров были все поводы праздновать. Дело было в начале мая 2022 года, всего через месяц после неудачной российской осады Киева, и, неожиданно для всех утерев нос путинским войскам, они собрались немного выпить.

Или даже не немного. Выпивка лилась рекой, и разговор перешел на то, как ударить Кремль по больному месту. Как насчет того, чтобы, например, взорвать “Северный поток – 1” и “Северный поток – 2”, трубопроводы-близнецы, по которым российский газ идет в Германию по дну Балтийского моря? Россия потеряет миллиарды фунтов стерлингов, а Германия, наконец-то преодолеет свою нездоровую зависимость от дешевых энергоносителей Кремля. Однако, если их поймают, то по головке не погладят: европейские союзники Киева вряд ли обрадуются диверсиям у себя на заднем дворе.

Обычно на следующий день гуляки просыпаются с больной головой и понимают, что перебрали. Однако в данном случае намеченный сценарий остросюжетного триллера воплотился в жизнь.

Вот уже почти три года немецкая полиция ищет виновников подрыва трубопроводов в конце сентября 2022 года. В результате взрывов на поверхность Балтийского моря поднялось 350 000 тонн метана (что сопоставимо с ежегодным выбросам двуокиси углерода в Дании) и разгорелся огромный геополитический скандал.

Многие сочли, что это было сделано по приказу Владимира Путина, чтобы показать Европе всю хрупкость ее энергоснабжения. Другие заподозрили в этом руку ЦРУ, которое вернулось к методам холодной войны. В частности, такое предположение высказывал сам Путин — в конце концов, США давно и решительно выступают против “Северного потока”.

Однако в прошлом месяце, после необычайного ареста на итальянском морском курорте, мир впервые узнал о предполагаемом главаре. На основании ордера, выданного немецкой прокуратурой, итальянская полиция устроила рейд на курорте на Адриатическом побережье и задержала 49-летнего мужчину, отдыхавшего с семьей.

Им стал “Сергей К.” — предположительно капитан ВСУ в отставке и бывший сотрудник секретной службы. На фотографиях, сделанных после выступления в суде, где он отрицал предъявленные обвинения, мускулистого, бритоголового мужчину сопровождают обратно к тюремному фургону.

Немецкие чиновники планируют экстрадировать подозреваемого, который, как они утверждают, возглавил украинскую команду из шести человек, заложившую взрывчатку и подорвавшую “Северные потоки”в сентябре 2022 года. В одном из первых публичных заявлений о расследовании, которое доселе велось в строгой секретности, федеральная прокуратура Германии заявила: “Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на газопроводах “Северный поток – 1” и “Северный поток – 2”.

Судебный процесс над ним может стать не менее взрывоопасным политически. Германия в настоящее время — крупнейший военный и финансовый спонсор Украины, уступая лишь США. И хотя президент Украины Владимир Зеленский утверждает, не давал добро на операцию, утечки из расследования свидетельствуют о том, что он как минимум был в курсе. Руководил же операцией бывший верховный главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, ныне посол Киева в Лондоне, который также отрицает свою причастность.

Что же, по мнению немцев, произошло на самом деле? Опираясь на обнародованные подробности расследования, а также репортажи в немецких и других международных СМИ, можно составить полную картину дела. Складывается ощущение, что “Операция Диаметр”, как ее в итоге назвали, хотя и замышлялась по пьяной лавочке, была высокопрофессиональным мероприятием. Для нее потребовалось не только провезти взрывчатку через границу контрабандой, но и заложить ее на морском дне на глубине 80 метров — доступной лишь опытным ныряльщикам.

Для этого в украинскую команду из шести человек вошли четверо водолазов со стажем. В начале сентября 2022 года группа, куда, предположительно, вошли и гражданские лица, арендовала судно “Андромеда” в порту немецкого города Росток на Балтике. Портовые работники, похоже, и глазом не моргнули.

“Андромеда” была видавшей виды яхтой модели Bavaria 50 Cruiser — это неказистое судно еще называют “морской Шкодой”. А поскольку в состав группы входила женщина — предположительно, одна из лучших подводниц Украины — они смотрелись как обычные отдыхающие, оправившиеся в путешествие под конец лета. Однако в ходе плавания по Балтике “туристы” заложили бомбы в четырех местах близ датского острова Борнхольм, которым предстояло взорваться 26 сентября.

Судя по всему, для подрыва трубопроводов хватило всего нескольких килограммов мощной военной взрывчатки. Хотя в то время ни одна из ниток трубопровода фактически не использовалась — Германия уже прекратила закупать газ у России с началом спецоперации на Украине — их физическое уничтожение перечеркнуло любые шансы на возобновление торговых отношений.

К радости Киева, мир поначалу единодушно счел виновником Кремль. ВМС Дании заявили, что незадолго до взрывов они засекли в районе Борнхольма российские корабли, которые вели себя подозрительно и плавали с отключенными системами идентификации.

Но пока политики и эксперты искали виноватого, западные официальные лица уже заподозрили Киев. По данным немецких СМИ, военная разведка Нидерландов узнала о готовящемся заговоре в июне 2022 года и предупредила ЦРУ, которое, в свою очередь, связалось с администрацией Зеленского и призвало его отменить готовящуюся операцию. Утверждается, что его попытки воспрепятствовать планам оказались безуспешными.

После взрыва немецкая полиция получила еще одну наводку, также от голландской разведки, которая позволила установить марку судна. Так следователи вышли на “Андромеду”, на борту которой нашлись следы взрывчатки, а также отпечатки пальцев и образцы ДНК. Подрывники также наняли ничего не подозревающего таксиста, чтобы тот отвез их в Германию, но он случайно превысил скорость и попал в объективы дорожных камер.

Следователи выследили его и получили подробные описания пассажиров. Хотя подрывники прибыли по фальшивым паспортам, пограничные камеры сфотографировали их лица, и в сочетании с показаниями водителя, данными мобильных телефонов и другими сведениями это позволило немцам установить истинные личности преступников.

Также возникли подозрения, что отряду диверсантов оказывали официальную помощь. Машина, забравшая одного из водолазов после операции, предположительно была зарегистрирована на военного атташе посольства Украины в Польше. Другой подозреваемый, проживавший в Польше, бежал обратно на Украину через день после того, как Германия выдала ордер на арест, — вызвав догадки, что его предупредили.

Экипаж “Андромеды” также ненадолго зашел в польский порт Колобжег за неделю до диверсии, в результате чего немецкая прокуратура поинтересовалась у польских коллег, уж не там ли была загружена взрывчатка. Польша подобный сценарий категорически отрицает.

В настоящее время известно, что прокуратура Германии выдала ордера на арест всех шестерых подозреваемых, которым предъявлены обвинения в “совместной организации взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении инфраструктуры”. Считается, что план, уничтоживший трубопроводы стоимостью 20 миллиардов фунтов стерлингов, был реализован при бюджете всего в 300 000 долларов (221 000 фунтов стерлингов).

“Я всегда смеюсь, когда читаю догадки о некой масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, беспилотников и спутников, — сказал один из источников газеты The Wall Street Journal, впервые раскрыв подробности заговора. — Все это родилось из ночной попойки и железной решимости горстки людей, у которых хватило мужества рискнуть жизнью ради своей страны”.

Пятеро оставшихся на свободе подозреваемых, предположительно, вернулись на Украину, которая запрещает экстрадицию своих граждан. Однако немецкие прокуроры независимы от правительства и, как ожидается, будут добиваться суда над “Сергеем К.”, не считаясь с газетными заголовками, неприятными как для Берлина, так и для Киева.

Отвечая на вопрос о взрыве в 2023 году, когда появились первые подозрения о причастности Киева, Зеленский заверил: “Украина ничего подобного не совершала”. Однако, по некоторым данным, к тому времени, когда ЦРУ велело ему вмешаться — что он, по-видимому, и попытался сделать — подразделение уже действовало “под глубоким прикрытием” и, следовательно, связаться с ним не могло даже военное командование.

Газета The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщила со ссылкой на осведомленных украинских офицеров и чиновников, что генерал Залужный проигнорировал приказ Зеленского свернуть операцию. Но сам бывший главнокомандующий, который с начала 2024 года занимает пост посла Украины в Лондоне, утверждения о причастности Киева отверг и назвал “провокацией”.

Что не вызывает сомнений, так это то, что “Северный поток” был желанной целью для Киева. Россия не только владела контрольным пакетом акций и финансировала строительство 1 300-километрового участка инфраструктуры, но и продолжала использовать трансукраинский трубопровод для снабжения европейских клиентов. Контракт истек лишь в этом году, и всё это время Киев получал солидные транзитные сборы.

Правительство Германии не раскрыло подробностей предстоящего разбирательства по подрывам “Северных потоков”, подчеркнув, что это исключительно судебный вопрос. Однако научный сотрудник по европейской безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований Эд Арнольд (Ed Arnold) считает, что процесс в любом случае будет тщательно “срежиссирован”.

"Немцы захотят докопаться до сути в интересах правосудия, но это будет представлено как некий несанкционированный заговор “беспредельщиков”", — считает он.

Поскольку общественное мнение по-прежнему в целом на стороне Украины, он сомневается, что даже обвинительный приговор “подорвет поддержку Киева в Германии или Европе”. Однако, если Россия когда-нибудь совершит аналогичную диверсию в Европе, Кремлю ничего не будет стоить свалить вину на соседа.

Диверсия на “Северных потоках” стала, по мнению Арнольда, для западных лидеров тревожным звоночком о хрупкости ключевой энергетической инфраструктуры. “Теоретически мы все знали об этом и раньше, но лишь реальные взрывы заставили нас действовать, — говорит он. — Сейчас НАТО работает над защитой трубопроводов, подключает возможности наблюдения с беспилотников и предпринимает иные меры, которые в противном случае были бы невозможны”.

Правда, это не помешает Сергею К. получить длительный тюремный срок, если его признают виновным. Однако по возвращении на Украину он наверняка превратится из уголовника в национального героя — и, опять же, выпивка хлынет рекой.