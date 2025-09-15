Войти
Директора Агентства оборонных закупок Украины беспокоит изменение позиции США по поставкам вооружений (Bloomberg, США)

Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото.
Источник изображения: © U.S. Army

Bloomberg: Киев обеспокоен изменением позиции США по поставкам военной помощи

В Киеве обеспокоены изменением позиции США по поставкам вооружений Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова. Стране нужно оружие, которое могут предоставить только США. Пока Киев надеется только на Европу.

Аарон Кирчфелд (Aaron Kirchfeld)

Чиновник из агентства оборонных закупок Украины заявил, что военные “очень обеспокоены” изменением позиции США в отношении поставок военной помощи, отметив, что стране нужны некоторые системы, которые могут предоставить только США.

По заявлению Арсена Жумадилова, директора агентства оборонных закупок Украины, защита Украины от воздушных атак требует огромного количества оборонительных систем, в число которых входит защита от беспилотников, средства РЭБ и первоклассные средства ПВО, как, например, американские Patriot.

Выступая на выставке вооружений DSEI 25 в Лондоне в четверг, он добавил, что благодаря “очень высокому” оборонному бюджету, который ожидается в ближайшее время, и помощи международных партнеров Украина может получить необходимое оборудование.

Потеря поддержки США “не давала нам покоя шесть месяцев назад, — заявил он. — Теперь мы понимаем, что есть кое-какие инструменты и решения этой проблемы”.

Он назвал инициативу PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское оружие для поставок на Украину, крайне важной, заявив, что “если речь идет о ПВО, то его, конечно, трудно заменить”.

По словам Жумадилова, также имеется нужда в оружии дальнего действия, способного поражать цели глубоко во вражеском тылу. Германия выделила в этом году 5 миллиардов евро на разработку таких ракет. Он отказался сообщить подробности о том, что именно производится, но сказал, что его ведомство заключало контракты при финансовой поддержке Германии.

Он подтвердил, что многие западные оборонные компании открывают офисы или другие объекты в Украине, что идет во благо как поставщикам, так и обороне государства.

“Наилучшие знания они смогут получить непосредственно на Украине”, — сказал он.

Союзники Украины заявили, что опасаются, что Россия готовит новое наступление — в прошлом году ее войска добились незначительных военных успехов. Массированная воздушная атака в среду привела к тому, что несколько российских беспилотников были сбиты над Польшей. В четверг НАТО заявило, что готовит оборонительный военный ответ.

Мирные переговоры в августе между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным не привели к какому-либо урегулированию или прекращению боевых действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
