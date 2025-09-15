Войти
Роботизированные комплексы сохраняют жизни бойцам СВО на передовой

Роботизированные комплексы сохраняют жизни бойцам "Запада" на передовой

ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Наземные роботизированные комплексы, которые производит и использует 92-й саперный полк западной группировки войск РФ, позволяют сохранить жизни бойцам на передовой, рассказал РИА Новости командир саперной роты с позывным "Джексон".

"Там, где сложно пройти человеку, а порой это просто невозможно, есть возможность применить данный комплекс. Во-первых, за счет своей малой габаритности в них не так-то просто попасть. Четко и точно и противник старается их уничтожить всеми силами, но это далеко не сразу получается. Поэтому, во-первых, она (роботизированная машина - ред.) сама по себе бережет жизни, во-вторых, она на себя оттягивает ресурс значительный противника, который не будет потрачен на поражение наших солдат в окопах", - рассказал "Джексон".

Со слов собеседника агентства, военнослужащие производят данные комплексы в лабораториях в тыловых районах в зоне проведения специальной военной операции. Силами саперного полка удалось нарастить производство, которое почти полностью закрывает потребности в применении данных комплексов на передовой.

"Сейчас мы вышли на производство в этой лаборатории. До десяти робототехнических комплексов в месяц мы способны производить. В принципе это покрывает на данный момент нашу потребность как подразделение. Но если будет необходимо, способны нарастить этот объем", - подытожил командир роты.

