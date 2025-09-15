НАТО нечем бороться с Россией. Альянс осознал свое шаткое положение (Politico, США)

Politico: в НАТО признали, что им нечем бороться с дешевыми российскими БПЛА

У союзников по НАТО нет экономически эффективных контрмер против российских БПЛА, пишет Politico. Дорогостоящие американские и франко-итальянские системы ПВО, каждая стоимостью в сотни миллионов долларов, не годятся против дешевых беспилотников-камикадзе.

Лаура Каяли (Laura Kayali)

Дешевые российские беспилотники из дерева и пенопласта вторглись (При массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались, сообщило министерство обороны России. — Прим. ИноСМИ) на этой неделе в воздушное пространство Польши и были сбиты оружием стоимостью в миллионы долларов — что свидетельствует о том, что у НАТО нет должной подготовки к таким угрозам.

Минимум 19 беспилотников залетели в воздушное пространство Польши в среду, став “новым политическим и военным испытанием со стороны России”, по мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке (Ulrike Franke). “Очень хорошо, что Польша их обнаружила и сбила”, — добавила она.

Но действия НАТО оказались гораздо менее эффективными, чем обычный отклик Украины. Североатлантический союз сбил лишь три беспилотника, тогда как Киев обычно заявляет об уровне перехвата от 80 до 90% — и это при том, что ему приходится отражать атаки не в пример более масштабные.

Франке подчеркнула несоответствие между дешевым вооружением России и дорогостоящими мерами противодействия НАТО: “Что мы будем делать — каждый раз поднимать в воздух истребители F-16 и F-35? Это расточительно. Мы должны вооружиться системами борьбы с беспилотниками”.

Угроза оказалась весьма ощутимой.

По данным Welt, дочернего издания журнала Politico, входящего в группу Axel Springer, пять беспилотников летели прямым курсом к базе НАТО, пока их не перехватили голландские истребители Lockheed Martin F-35. Сообщается, что в операции также были задействованы самолет-заправщик НАТО, итальянский самолет-разведчик и немецкая система противовоздушной обороны Patriot.

Истребитель-бомбардировщик F-35B Lightning ВВС Великобритании. Источник: © CC BY-SA 1.0 / SAC Tim Laurence/MOD

Для борьбы с дешевыми российскими беспилотниками “Гербера” — производными от иранских “Шахедов” стоимостью примерно в 10 000 долларов штука — приходится задействовать технику ценой в миллиарды долларов.

В результате это дешевое вторжение вызвало отклик на высшем уровне.

Польша задействовала статью 4 устава НАТО потребовав от союзников собраться для срочных переговоров. Польша и Латвия закрыли свое воздушное пространство на востоке страны, и, как сообщается, НАТО обдумывает “оборонительные меры”.

В среду министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что спросит у высшего военного руководства о том, как Лондон может помочь укрепить противовоздушную оборону НАТО над Польшей. Свою помощь предложила и Украина.

“Польша запросила поддержку, включая тщательное отслеживание ситуации, усиление разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также укрепление противовоздушной обороны”, — сказал представитель НАТО.

Дешевые беспилотники, дорогие ракеты

Противовоздушная оборона уже давно считается одним из слабейших мест в потенциале НАТО. ЕС также призывает страны потратить часть из 150 миллиардов евро в виде гарантированных кредитов как раз на ПВО.

Но основная часть этих средств направлена на закупку очень дорогого оружия.

Сам президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что американские системы ПВО MIM-104 Patriot и франко-итальянские SAMP/T, каждая стоимостью в сотни миллионов долларов, не годятся против дешевых российских беспилотников-камикадзе.

Украина не использует это оборудование для противодействия роям российских дронов, которые исчисляются сотнями в любую ночь. Вместо этого она разработала для борьбы с этой угрозой собственные, очень дешевые беспилотники.

Этот вопрос был поднят в четверг во время совещания между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и послами ЕС в Брюсселе. Глава Североатлантического альянса впервые принял участие в подобной встрече.

Многие участники были встревожены тем, что реакция в среду выявила недостаточную готовность Запада. Военные НАТО не смогут регулярно задействовать истребители F-35 для перехвата таких нарушителей.

“Рютте сам пришел к такому выводу, и никто с ним не спорил”, — сказал один из дипломатов.

По мнению генерального директора аналитического центра Nordic West Office со штаб-квартирой в Хельсинки Чарли Салониуса-Пастернака (Charly Salonius-Pasternak), необходимость скорректировать отклик НАТО на массовое и недорогое российское вооружение давно назрела.

“Есть ли какие-то уроки в плане отслеживания и перехвата множества дешевых беспилотников, не прибегая к ракетам стоимостью в несколько миллионов евро? Разумеется, но эти уроки не новы, — сказал он. — Что по этому поводу предприняла европейская политическая элита?”.

“Некоторые страны уже корректируют свои арсеналы — те, кто ощущает угрозу острее всего, — но для принятия решений на уровне бюджета требуется время”, — добавил он.

Беспилотная угроза

Европейские военно-промышленные гиганты пытаются не отставать от стремительно меняющейся гонки беспилотных вооружений.

В конце августа шведская компания Saab представила новую недорогую ракету под названием Nimbrix для перехвата небольших беспилотных летательных аппаратов на низкой высоте. Французское агентство по закупкам вооружений DGA также недавно заказало образец лазерной системы для борьбы с беспилотниками у группы компаний, куда вошли MBDA, Safran, Thales и Cilas.

Однако у малых инновационных компаний могут возникнуть проблемы с выходом на рынок. “Компании добились серьезного прогресса с точки зрения возможностей. Но не факт, что мы, Европа, покупаем их разработки”, — сказала Франке из Европейского совета по международным отношениям.

Она добавила, что в защите от беспилотников перед нами стоят две основных задачи.

Во-первых, ни одна система не сможет отразить все угрозы в одиночку. “По определению нам потребуется многоуровневая защита, куда войдут как электронные, так и кинетические средства противодействия”, — отмечает Франке. Во-вторых, это стремительное технологическое развитие: и Украина, и Россия неуклонно совершенствуют как ударные, так и оборонительные беспилотники.

Таков подход Украины. Она применяет средства радиоэлектронной борьбы, а также производит тысячи беспилотников-перехватчиков в месяц. На Украину обрушиваются сотни беспилотников за ночь, и ее защитники уничтожают подавляющее большинство из них.

Европейским вооруженным силам предстоит отказаться от традиционных схем закупок небольших партий дорогостоящего оружия, заявил в прошлом месяце журналу Politico бывший глава Генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард.

“Для определенного оборудования, вероятно, лучше закупать партии по 10, 15, 20 или, возможно, даже по 50 штук, — заключил он. — Не имеет значения, если компания-разработчик не сможет обеспечить техническое обслуживание в течение 20 лет, потому что через год оружие либо выйдет из строя на поле боя, либо устареет”.

Материалы для статьи предоставили Якопо Баригацци, Виктор Джек, Ноа Кит и Ларс Петерсен