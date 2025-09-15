МИД Ирана: наш ядерный материал находится под обломками разбомбленных объектов

Источник изображения: topwar.ru

Власти Ирана заявили, что весь имеющийся в стране запас обогащенного ядерного материала оказался погребен под руинами объектов, разрушенных в результате авиаударов США и Израиля. Об этом в телевизионном обращении сообщил глава министерства иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Со слов дипломата, текущее состояние материалов оценивают специалисты Организации по атомной энергии Ирана. Полученные данные будут переданы в Высший совет национальной безопасности для дальнейшего анализа и выработки необходимых решений.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне распространявшихся ранее слухов о том, что Тегеран якобы успел вывести обогащенный уран с подвергшихся бомбардировке объектов. Ряд СМИ писали о фурах, которые что-то вывозили с территории ядерного объекта Фордо.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп утверждал о полном уничтожении иранской ядерной программы. При этом американская разведка заявляла о том, что последняя могла уцелеть. Именно за эти утверждения позднее был снят с должности директор Агентства военной разведки Джеффри Круз.

Что характерно, изначально и в Иране заявляли, что удары США не нанесли серьезного урона ядерной программе Исламской Республики. Теперь же в Тегеране говорят об обратном, что может свидетельствовать о нежелании руководства страны обострять и без того сложные отношения с Вашингтоном.