ЦАМТО

Дебютировавший на MILEX-2025 беспилотный вертолет SKY-TRUCK успешно прошел первые летные испытания

Sky-Truck
БЛА Sky-Truck.
Источник изображения: voennoedelo.com

ЦАМТО, 12 сентября. Белорусская компания "Конструкторское бюро "Беспилотные Вертолеты" (UAVHELI) продолжила заводские испытания беспилотного вертолета SKY-TRUCK, представленного на открытии выставки MILEX-2025, серией успешных летных испытаний с грузом.

Беспилотный летательный аппарат выполнен по соосной схеме. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 2350 кг, продолжительность полета – до 4 ч. Крейсерская скорость – 160 км/ч, дальность полета – 480 км.

На начальных этапах SKY-TRUCK был спроектирован под российский двигатель ВК-650, однако позднее было принято решение об адаптации под более широкую линейку силовых установок, среди которых также Rolls Royce 250-C20, Rolls Royce 250-C30, Rolls Royce 250-C47. Такая вариативность обеспечит большую гибкость в продвижении конечного изделия на рынки различных стран.

Кроме того, беспилотный вертолет SKY-TRUCK изначально создавался для задач доставки грузов на морские нефтедобывающие платформы, однако позднее разработчики увеличили функционал машины, которая теперь может применяться для широкого спектра грузотранспортных задач.

БЛА может нести до 600 кг полезной нагрузки. Для размещения грузов используется транспортные контейнер AIRBOX, устанавливаемый под фюзеляжем беспилотного аппарата.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Белоруссия
Rolls-Royce
БПЛА
