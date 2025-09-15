Американские МБР Minuteman пока ещё послужат, хотя уже начинают устаревать

Источник изображения: topwar.ru

Сроки ввода в эксплуатацию новейших межконтинентальных баллистических ракет LGM-35A Sentinel, которые должны стать наземной компонентой ядерных сил США, оказались фактически сорванными. Изначально предполагалось, что к 2036 году они заменят стоящие сейчас на вооружении Minuteman III, но этого не произойдет.

Об этом свидетельствует отчет Главного бюджетно-контрольного управления США (GAO), на который ссылаются СМИ Соединенных Штатов.

Дело в том, что по ряду причин программа Sentinel столкнулась со сложностями в реализации, которые сопряжены с дополнительными затратами времени и финансов. Первые проблемы стали выявляться с 2020 года. Как оказалось, почти 78 миллиардов долларов, заложенных в программу перевооружения, будет недостаточно.

Это означает, что американские МБР Minuteman пока еще послужат, хотя уже начинают устаревать. Пентагон, согласно отчету GAO, может продлить их срок и вывести из эксплуатации еще на 14 лет позже – к 2050 году.

Исходя из этого, перед Минобороны США встала дополнительная серьезная проблема. Американским военным придется все это время поддерживать в боеспособном состоянии ракеты, которые стоят на вооружении уже примерно 75 лет. В частности, неизбежно придется проводить капитальный ремонт некоторых подсистем.

Представители ВВС сообщили нам, что, хотя они уверены в том, что Minuteman III можно будет использовать после 2030 года, даже до 2050 года, они признали, что есть неизвестные факторы, такие как наземные электрические подсистемы и электроника – например, диоды, резисторы и конденсаторы, – которые могут выйти из строя до недопустимого уровня

- сказано в отчете GAO.