Войти
Военное обозрение

Американские МБР Minuteman пока ещё послужат, хотя уже начинают устаревать

601
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сроки ввода в эксплуатацию новейших межконтинентальных баллистических ракет LGM-35A Sentinel, которые должны стать наземной компонентой ядерных сил США, оказались фактически сорванными. Изначально предполагалось, что к 2036 году они заменят стоящие сейчас на вооружении Minuteman III, но этого не произойдет.

Об этом свидетельствует отчет Главного бюджетно-контрольного управления США (GAO), на который ссылаются СМИ Соединенных Штатов.

Дело в том, что по ряду причин программа Sentinel столкнулась со сложностями в реализации, которые сопряжены с дополнительными затратами времени и финансов. Первые проблемы стали выявляться с 2020 года. Как оказалось, почти 78 миллиардов долларов, заложенных в программу перевооружения, будет недостаточно.

Это означает, что американские МБР Minuteman пока еще послужат, хотя уже начинают устаревать. Пентагон, согласно отчету GAO, может продлить их срок и вывести из эксплуатации еще на 14 лет позже – к 2050 году.

Исходя из этого, перед Минобороны США встала дополнительная серьезная проблема. Американским военным придется все это время поддерживать в боеспособном состоянии ракеты, которые стоят на вооружении уже примерно 75 лет. В частности, неизбежно придется проводить капитальный ремонт некоторых подсистем.

Представители ВВС сообщили нам, что, хотя они уверены в том, что Minuteman III можно будет использовать после 2030 года, даже до 2050 года, они признали, что есть неизвестные факторы, такие как наземные электрические подсистемы и электроника – например, диоды, резисторы и конденсаторы, – которые могут выйти из строя до недопустимого уровня

- сказано в отчете GAO.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Minuteman
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире