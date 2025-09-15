Войти
ВС России получили партию БМП-3 и БМП-2

Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ВС России получили партию БМП-2 и БМП-3 с комплексами дополнительной защиты

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Партия боевых машин пехоты БМП-3 с комплексами многосоставной дополнительной защиты и партия БМД-2 после капитального ремонта поставлены в российские войска, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в преддверии Дня танкиста поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. Также в рамках выполнения гособоронзаказа в войска переданы боевые машины десанта БМД-2 после капитального ремонта с элементами модернизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БМП новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Также каждая машина получила "накидку" – комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Как рассказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, предприятия "Ростеха" круглосуточно выпускают бронетехнику и не прекращают модернизировать её с учётом опыта СВО.

"Экипажи российских военнослужащих ценят БМП и БМД за мобильность, высокую огневую мощь и простоту эксплуатации даже в самых тяжелых условиях", – сказал Оздоев.

Боевые машины пехоты и десанта производства холдинга "Высокоточные комплексы" в пресс-службе назвали самой массовой и востребованной техникой на линии боевого соприкосновения, которая ежедневно решает десятки боевых задач в зоне спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМП-2
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
