Войти
ЦАМТО

Украина выделила Rheinmetall участок для строительства завода по производству боеприпасов

605
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 сентября. Украина выделила немецкому концерну Rheinmetall земельный участок для строительства завода по производству боеприпасов для ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 11 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам Д.Шмыгаля, проект совместного предприятия был одобрен в ходе встречи с руководителем Rheinmetall Армином Паппергером на выставке вооружений DSEI 2025 в Лондоне.

"С момента последнего разговора мы завершили процедуры по запуску нового совместного производства, а 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по производству боеприпасов Rheinmetall для нужд ВСУ", – сообщил министр, не уточнив, о каком регионе идет речь.

Д.Шмыгаль добавил, что, помимо строительства завода, стороны обсудили проекты по развитию ремонта и производства бронетехники.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре 2024 года А.Паппергер заявил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружений, первый уже запущен в работу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 14:08
  • 80
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.09 12:23
  • 1
Очередной бывший чиновник Минобороны РФ арестован
  • 15.09 12:02
  • 39
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 15.09 06:36
  • 0
О ВМФ РФ и евроНАТО
  • 15.09 05:34
  • 2
На МКС отправили отечественную установку для создания полупроводников в космосе
  • 15.09 01:11
  • 1
Власти Испании аннулировали закупки вооружений израильского производства
  • 14.09 22:20
  • 10514
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.09 19:06
  • 3
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 14.09 15:25
  • 46
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.09 12:24
  • 1
Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя
  • 13.09 06:11
  • 0
Еще один комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 13.09 05:04
  • 1
Почему опыт СВО - никуда не годная подготовка к ТМВ (и любой крупной войне)
  • 12.09 22:53
  • 0
Комментарий к "ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире"
  • 12.09 13:41
  • 1
ОАК: СВО показала, что российская военная авиация является лучшей в мире
  • 12.09 11:47
  • 1
Российскую авиацию сочли лучшей в мире