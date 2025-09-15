Украина выделила Rheinmetall участок для строительства завода по производству боеприпасов

ЦАМТО, 12 сентября. Украина выделила немецкому концерну Rheinmetall земельный участок для строительства завода по производству боеприпасов для ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 11 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам Д.Шмыгаля, проект совместного предприятия был одобрен в ходе встречи с руководителем Rheinmetall Армином Паппергером на выставке вооружений DSEI 2025 в Лондоне.

"С момента последнего разговора мы завершили процедуры по запуску нового совместного производства, а 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по производству боеприпасов Rheinmetall для нужд ВСУ", – сообщил министр, не уточнив, о каком регионе идет речь.

Д.Шмыгаль добавил, что, помимо строительства завода, стороны обсудили проекты по развитию ремонта и производства бронетехники.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре 2024 года А.Паппергер заявил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружений, первый уже запущен в работу.