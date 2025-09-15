Второй стратегический бомбардировщик B-21 "Райдер" совершил первый полет

ЦАМТО, 12 сентября. Второй стратегический бомбардировщик B-21 "Райдер", который в будущем должен заменить устаревающие B-1 и B-2, совершил свой первый полет.

"Второй B-21 "Райдер" поднялся в воздух. С двумя летными образцами B-21 наша кампания по проведению испытаний ускоряется. Мы продолжаем проводить оценку систем управления и вооружения, чтобы гарантировать, что данный самолет обеспечит непревзойденную стратегическую мощь для ВВС США", – цитирует "РИА Новости" обнародованное 11 сентября заявление управления министра ВВС США.

Разработкой самолета шестого поколения занимается корпорация Northrop Grumman. Первый B-21 был представлен 2 декабря 2022 года, а его первый полет состоялся в ноябре 2023 года. На программу B-21 Пентагон зарезервировал свыше 19 млрд. долл. в 2023-2027 годах, напоминает агентство.

Справка ЦАМТО

Минобороны США выбрало корпорацию Northrop Grumman победителем конкурса на разработку проекта перспективного стратегического бомбардировщика LRS-B (LRS-B – long-range strike bomber) и заключило с ней контракт на реализацию этапов конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD – engineering and manufacturing development) и начального производства 27 октября 2015 года. Northrop Grumman опередила участвовавший в тендере консорциум компаний Boeing и Lockheed Martin.

Ранее известный как LRS-B, бомбардировщик B-21 "Райдер" является одним из приоритетных проектов приобретения ВВС США, наряду с истребителем F-35A "Лайтнинг-2" и многоцелевым транспортом-заправщиком KC-46A "Пегасус". Он заменит бомбардировщики B-1B "Лансер", которые считаются менее живучим в условиях современных угроз, а также разработанные Northrop Grumman B-2A "Спирит". Примечательно, что изначально они не заменят самолеты B-52H "Стратофортресс" для замены которых создавались как B-1B, так и B-2A.

По информации ВВС США, B-21 "Райдер" будет представлять собой малозаметный бомбардировщик, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

Как заявлено, B-21 станет основой перспективного флота бомбардировщиков ВВС США и будет иметь решающее значение для поддержки национальной стратегии стратегического сдерживания. Оптимизированный для применения в условиях высоких угроз, B-21 будет играть решающую роль в обеспечении потенциала американской авиации на перспективу. В дополнение к возможностям нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях, которые предоставят командованию возможность поражать любую цель в любой точке мира, самолет разрабатывается как ведущий компонент более крупного семейства систем, которые будут обеспечивать сбор информации, наблюдение и разведку, РЭБ и многодоменные сетевые возможности.

По заявлению Northrop Grumman, преимуществами самолета шестого поколения B-21 станут малозаметность за счет использования новых производственных технологий и материалов, расширенные сетевые возможности, информационное превосходство и открытая архитектура.

B-21 будет представлять собой "цифровой бомбардировщик". Northrop Grumman использует гибкую разработку программного обеспечения, передовые технологии производства и инструменты цифрового проектирования для снижения производственных рисков и внедрения современных методов поддержки. Для реагирования на изменяющиеся угрозы B-21 разрабатывается на принципах открытой архитектуры с возможностью быстрой модернизации в перспективе. В отличие от самолетов предыдущего поколения, B-21 не будет подвергаться "блочной модернизации". Новые технологии и системы вооружения будут беспрепятственно внедряться за счет обновлений программного обеспечения и гибкости встроенного оборудования.

Всего ВВС США планируют закупить не менее 100 новых бомбардировщиков B-21 "Райдер".